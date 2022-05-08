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Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:23
2022-05-08T10:23
2022-05-08T11:48
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что в Гюмри в 12:00 мск ожидается акция протеста, а 9 мая запланирован крупный митинг на площади Франции в Ереване.В субботу оппозиционеры провели акцию в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гюмри, армения
10:23 08.05.2022 (обновлено: 11:48 08.05.2022)
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
Сторонники отставки премьера Армении Пашиняна начали автопробег в Гюмри
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что в Гюмри в 12:00 мск ожидается акция протеста, а 9 мая запланирован крупный митинг на площади Франции в Ереване.
В субботу оппозиционеры провели акцию в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.