Рейтинг@Mail.ru
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/avtoprobeg-1787478729.html
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:23
2022-05-08T11:48
в мире
гюмри
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107008/40/1070084073_17:0:785:432_1920x0_80_0_0_faa6e5daa3782b9389a06becd735ad25.jpg
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что в Гюмри в 12:00 мск ожидается акция протеста, а 9 мая запланирован крупный митинг на площади Франции в Ереване.В субботу оппозиционеры провели акцию в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
гюмри
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107008/40/1070084073_113:0:689:432_1920x0_80_0_0_ec02bbd2a7424e90cbabd7052303fc5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, армения
10:23 08.05.2022 (обновлено: 11:48 08.05.2022)
 
Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри

Сторонники отставки премьера Армении Пашиняна начали автопробег в Гюмри

© Фото : Kumayri GyumriВид на Гюмри, Армения
Вид на Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : Kumayri Gyumri
Вид на Гюмри, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что в Гюмри в 12:00 мск ожидается акция протеста, а 9 мая запланирован крупный митинг на площади Франции в Ереване.
В субботу оппозиционеры провели акцию в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
 
В миреГюмриАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала