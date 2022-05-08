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Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри

Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри - РИА Новости, 08.05.2022

Армянская оппозиция вышла на автопробег в Гюмри

Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:23

2022-05-08T10:23

2022-05-08T11:48

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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, начали автопробег в Гюмри, передает Sputnik Армения.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что в Гюмри в 12:00 мск ожидается акция протеста, а 9 мая запланирован крупный митинг на площади Франции в Ереване.В субботу оппозиционеры провели акцию в третьем по величине городе Армении Ванадзоре.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гюмри, армения