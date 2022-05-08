https://ria.ru/20220508/avtomobil-1787453793.html

Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям

Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям - РИА Новости, 08.05.2022

Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям

Каким бы ни было надежным ваше транспортное средство, оно все равно может сломаться. Если же это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт станет... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T03:13

2022-05-08T03:13

2022-05-08T03:13

туризм

общество

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575029404_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed1b9897e38a928f3b1dd27c1cde256.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Каким бы ни было надежным ваше транспортное средство, оно все равно может сломаться. Если же это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт станет проблемой. Поэтому перед тем, как отправиться в дальний путь, обязательно нужно проверить наличие и состояние всех технических жидкостей машины. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Автоэксперт отметил, что в моторе должно быть достаточно масла, в системе охлаждения двигателя автомобиля - антифриза, а в расширительном бачке усилителя тормозов - тормозной жидкости.Помимо этого, Васильев порекомендовал проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках - если они регулируются, то отрегулировать, если нет, то поменять."И, наконец, нужно быть уверенным в исправности тормозов. И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то "отправляйтесь на сервис"", подытожил автоэксперт.

https://ria.ru/20220507/krym-1787410484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто