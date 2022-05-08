https://ria.ru/20220508/avtomobil-1787453793.html
Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям
Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям - РИА Новости, 08.05.2022
Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям
Каким бы ни было надежным ваше транспортное средство, оно все равно может сломаться. Если же это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт станет... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T03:13
2022-05-08T03:13
2022-05-08T03:13
туризм
общество
авто
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Каким бы ни было надежным ваше транспортное средство, оно все равно может сломаться. Если же это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт станет проблемой. Поэтому перед тем, как отправиться в дальний путь, обязательно нужно проверить наличие и состояние всех технических жидкостей машины. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Автоэксперт отметил, что в моторе должно быть достаточно масла, в системе охлаждения двигателя автомобиля - антифриза, а в расширительном бачке усилителя тормозов - тормозной жидкости.Помимо этого, Васильев порекомендовал проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках - если они регулируются, то отрегулировать, если нет, то поменять."И, наконец, нужно быть уверенным в исправности тормозов. И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то "отправляйтесь на сервис"", подытожил автоэксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто
Россиянам рассказали, как подготовить машину к путешествиям
Автоэксперт Васильев посоветовал перед путешествием проверить подвеску и тормоза машины
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости.
Каким бы ни было надежным ваше транспортное средство, оно все равно может сломаться. Если же это произойдёт вдалеке от дома, то даже мелкий ремонт станет проблемой. Поэтому перед тем, как отправиться в дальний путь, обязательно нужно проверить наличие и состояние всех технических жидкостей машины. Об этом рассказывает
агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Автоэксперт отметил, что в моторе должно быть достаточно масла, в системе охлаждения двигателя автомобиля - антифриза, а в расширительном бачке усилителя тормозов - тормозной жидкости.
Помимо этого, Васильев порекомендовал проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках - если они регулируются, то отрегулировать, если нет, то поменять.
"И, наконец, нужно быть уверенным в исправности тормозов. И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то "отправляйтесь на сервис"", подытожил автоэксперт.