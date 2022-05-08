20:42 08.05.2022 (обновлено: 21:28 08.05.2022)
Украинский ОМОНовец сдал ВС России 50 автоматов и ящики гранат
Украинский ОМОНовец отказался от плана диверсий и сдал ВС РФ 50 автоматов и ящики гранат
ХЕРСОН, 8 мая — РИА Новости. Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха после встречи с российскими силовиками накануне Дня Победы добровольно сдал замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами, сотнями гранат, передает корреспондент РИА Новости.
Российские силовики после досмотра базы спецподразделения херсонской полиции на Сретенской улице (бывший "Беркут") обнаружили 120 ящиков боекомплекта (80 ящиков с патронами калибра 7,62, 40 ящиков гранат РГД-5, Ф-1, РГМ) а также 50 единиц стрелкового оружия АК-74, АКСУ, полицейские дробовики украинского производства, 2 пулемета НСВ "Утес" со ста коробами патронов.
Как сообщили РИА Новости российские силовики, Саламаха также рассказал, что по указанию киевских властей должен был возглавить особое подразделение для совершения на территории Херсонской области "диверсионных операций".
Вместе с тем он заявил, что "являясь наследником ветерана ВОВ, который чтит память своего предка", добровольно поделился "планами своего руководства против своих русских братьев и мирного населения Херсона".
В дополнение к сказанному, Саламаха назвал имена бывших сотрудников, которые отвечали за сохранность склада: Геннадий Иваненко, Андрей Гладкий и Юрий Турченко, а также о связных украинских спецслужб Артеме Редчем и Виталии Чайке.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.