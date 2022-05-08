https://ria.ru/20220508/asad-1787528832.html

Президент Сирии впервые за три года посетил Иран

Президент Сирии впервые за три года посетил Иран - РИА Новости, 08.05.2022

Президент Сирии впервые за три года посетил Иран

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за более чем три года визит в Иран, сообщило Сирийское агентство новостей в Twitter. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:52

2022-05-08T16:52

2022-05-08T20:51

в мире

башар асад

сирия

иран

али хаменеи

ибрахим раиси

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ДОХА, 8 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за более чем три года визит в Иран, сообщило Сирийское агентство новостей в Twitter.Как передало агентство, "состоялся рабочий визит в Тегеран президента Сирии Башара Асада, во время которого он встретился с аятоллой Али Хаменеи (верховный лидер Ирана - ред.) и президентом Ибрахимом Раиси", стороны "обсудили двустороннее сотрудничество и общее видение по региональным вопросам".В свою очередь сайт Хаменеи leader.ir процитировал слова иранского духовного лидера на встрече с Асадом, который сказал, что "должны быть предприняты более активные, чем раньше, усилия для укрепления отношений между двумя странами", указав на более уважительное отношение к Сирии в мире в настоящее время, чем до войны.Первый визит Асада в Тегеран за время конфликта в стране, который начался в 2011 году, прошел в феврале 2019 года. Иран всемерно поддержал Асада и стоящие за ним силы во время гражданского противостояния в Сирии против сил, которые стремились свергнуть сирийского президента.В марте Асад впервые с начала конфликта в Сирии посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые вместе с другими арабскими странами Персидского залива закрыли свои диппредставительства в Сирии в знак протеста против подавления народных протестов, но потом возобновили отношения с Дамаском, считая, что он должен вернуться в зону влияния арабских стран и отойти от Ирана.

https://ria.ru/20220508/siriya-1787458867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, башар асад, сирия, иран, али хаменеи, ибрахим раиси