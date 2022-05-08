16:52 08.05.2022 (обновлено: 20:51 08.05.2022)
Президент Сирии впервые за три года посетил Иран
Президент Сирии Башар Асад совершил первый за три года визит в Иран
© AFP 2022Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Сирии Башар Асад и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в Тегеране
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Сирии Башар Асад и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в Тегеране
ДОХА, 8 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за более чем три года визит в Иран, сообщило Сирийское агентство новостей в Twitter.
Как передало агентство, "состоялся рабочий визит в Тегеран президента Сирии Башара Асада, во время которого он встретился с аятоллой Али Хаменеи (верховный лидер Ирана - ред.) и президентом Ибрахимом Раиси", стороны "обсудили двустороннее сотрудничество и общее видение по региональным вопросам".
В свою очередь сайт Хаменеи leader.ir процитировал слова иранского духовного лидера на встрече с Асадом, который сказал, что "должны быть предприняты более активные, чем раньше, усилия для укрепления отношений между двумя странами", указав на более уважительное отношение к Сирии в мире в настоящее время, чем до войны.
Первый визит Асада в Тегеран за время конфликта в стране, который начался в 2011 году, прошел в феврале 2019 года. Иран всемерно поддержал Асада и стоящие за ним силы во время гражданского противостояния в Сирии против сил, которые стремились свергнуть сирийского президента.
В марте Асад впервые с начала конфликта в Сирии посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые вместе с другими арабскими странами Персидского залива закрыли свои диппредставительства в Сирии в знак протеста против подавления народных протестов, но потом возобновили отношения с Дамаском, считая, что он должен вернуться в зону влияния арабских стран и отойти от Ирана.