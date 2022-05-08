https://ria.ru/20220508/arest-1787534386.html

Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных

Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных - РИА Новости, 08.05.2022

Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных

Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:36

2022-05-08T17:36

2022-05-08T20:42

происшествия

москва

черемушкинский суд г. москвы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино."Постановлением Черемушкинского районного суда от 8 мая двум подозреваемым 2005 года рождения и одному 2004 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 июля 2022 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что все трое подозреваются в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220407/rap-1782364037.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, черемушкинский суд г. москвы