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Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных - РИА Новости, 08.05.2022
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Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных - РИА Новости, 08.05.2022
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных
Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:36
2022-05-08T20:42
происшествия
москва
черемушкинский суд г. москвы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино."Постановлением Черемушкинского районного суда от 8 мая двум подозреваемым 2005 года рождения и одному 2004 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 июля 2022 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что все трое подозреваются в покушении на убийство.
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происшествия, москва, черемушкинский суд г. москвы
17:36 08.05.2022 (обновлено: 20:42 08.05.2022)
 
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных

Суд в Москве арестовал трех подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино.
"Постановлением Черемушкинского районного суда от 8 мая двум подозреваемым 2005 года рождения и одному 2004 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 июля 2022 года", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что все трое подозреваются в покушении на убийство.
 
ПроисшествияМоскваЧеремушкинский суд г. Москвы
 
 
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