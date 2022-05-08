https://ria.ru/20220508/arest-1787534386.html
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных - РИА Новости, 08.05.2022
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных
Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:36
2022-05-08T17:36
2022-05-08T20:42
происшествия
москва
черемушкинский суд г. москвы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал в воскресенье троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных на железнодорожной станции Косино."Постановлением Черемушкинского районного суда от 8 мая двум подозреваемым 2005 года рождения и одному 2004 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 июля 2022 года", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что все трое подозреваются в покушении на убийство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, черемушкинский суд г. москвы
17:36 08.05.2022 (обновлено: 20:42 08.05.2022)
Суд арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных
Суд в Москве арестовал трех подростков, подозреваемых в покушении на убийство бездомных