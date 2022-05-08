https://ria.ru/20220508/antonov-1787565124.html
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма
Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:33
2022-05-08T22:33
2022-05-08T22:59
россия
сша
анатолий антонов
день победы — 2022
акция "бессмертный полк"
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" посол РФ в США Анатолий Антонов."Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма", - сказал Антонов."Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", - подчеркнул он.Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. "Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны", - указал Антонов.Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг "подарил (ныне живущим – ред.) будущее и возможность жить"."Желаю всем благополучия и мирного неба над головой", - заявил Антонов.
https://ria.ru/20220508/natsizm-1787492887.html
https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, анатолий антонов, акция "бессмертный полк", в мире
22:33 08.05.2022 (обновлено: 22:59 08.05.2022)
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма
Посол в США Антонов: Россия не допустит возрождения нацизма