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Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022
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Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма
Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:33
2022-05-08T22:59
россия
сша
анатолий антонов
день победы — 2022
акция "бессмертный полк"
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" посол РФ в США Анатолий Антонов."Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма", - сказал Антонов."Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", - подчеркнул он.Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. "Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны", - указал Антонов.Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг "подарил (ныне живущим – ред.) будущее и возможность жить"."Желаю всем благополучия и мирного неба над головой", - заявил Антонов.
https://ria.ru/20220508/natsizm-1787492887.html
https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html
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россия, сша, анатолий антонов, акция "бессмертный полк", в мире
22:33 08.05.2022 (обновлено: 22:59 08.05.2022)
 
Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма

Посол в США Антонов: Россия не допустит возрождения нацизма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма", - сказал Антонов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 12:06День Победы — 2022
Путин призвал не допустить возрождения нацизма
"Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", - подчеркнул он.
Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. "Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны", - указал Антонов.
Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг "подарил (ныне живущим – ред.) будущее и возможность жить".
"Желаю всем благополучия и мирного неба над головой", - заявил Антонов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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День Победы — 2022РоссияСШААнатолий АнтоновАкция "Бессмертный полк"В мире
 
 
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