https://ria.ru/20220508/antonov-1787565124.html

Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма

Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма - РИА Новости, 08.05.2022

Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма

Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T22:33

2022-05-08T22:33

2022-05-08T22:59

россия

сша

анатолий антонов

день победы — 2022

акция "бессмертный полк"

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 мая – РИА Новости. Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции "Бессмертный полк" посол РФ в США Анатолий Антонов."Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма", - сказал Антонов."Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор", - подчеркнул он.Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. "Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны", - указал Антонов.Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг "подарил (ныне живущим – ред.) будущее и возможность жить"."Желаю всем благополучия и мирного неба над головой", - заявил Антонов.

https://ria.ru/20220508/natsizm-1787492887.html

https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, анатолий антонов, акция "бессмертный полк", в мире