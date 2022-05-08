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В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы

В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2022

В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы

Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валгаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Русском доме в Анкаре, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:31

2022-05-08T14:31

2022-05-08T15:33

день победы — 2022

в мире

анкара (провинция)

россия

украина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валгаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Русском доме в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.Выступивший на открытии фотовыставки "Герои России в прошлом и настоящем", где представлены фотографии погибших в Великой Отечественной войне и герои военной спецоперации на Украине, глава представительства Россотрудничества в Анкаре Александр Сотниченко подчеркнул необходимость помнить историю страны."Любой народ имеет очень прочную связь с прошлым. Всегда призываю брать пример с турецкого народа, который чтит свою историю, празднует даты... Я призываю вас проникнуться самими портретами героев, сложивших головы за нас, и передать это своим детям. Мы ответственны за то, что они нам оставили", - сказал Сотниченко.Посол Ерхов заявил, что, помня о победе, мы не должны забывать о том, кто принес нам её. "Это важно знать нашим детям тоже. Нужно и важно в том числе и для того, чтобы быть вместе. Если мы будем вместе, мы вместе сможем противостоять всему плохому. Будем вместе - мы победим!" - сказал посол.После церемонии состоялось театрально-музыкальное представление, посвященное Дню Победы.Ранее акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек.

https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html

https://ria.ru/20220508/sidney-1787501690.html

анкара (провинция)

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анкара (провинция), россия, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)