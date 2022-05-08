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В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2022
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В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы
В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы - РИА Новости, 08.05.2022
В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы
Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валгаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Русском доме в Анкаре, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:31
2022-05-08T15:33
день победы — 2022
в мире
анкара (провинция)
россия
украина
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валгаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Русском доме в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.Выступивший на открытии фотовыставки "Герои России в прошлом и настоящем", где представлены фотографии погибших в Великой Отечественной войне и герои военной спецоперации на Украине, глава представительства Россотрудничества в Анкаре Александр Сотниченко подчеркнул необходимость помнить историю страны."Любой народ имеет очень прочную связь с прошлым. Всегда призываю брать пример с турецкого народа, который чтит свою историю, празднует даты... Я призываю вас проникнуться самими портретами героев, сложивших головы за нас, и передать это своим детям. Мы ответственны за то, что они нам оставили", - сказал Сотниченко.Посол Ерхов заявил, что, помня о победе, мы не должны забывать о том, кто принес нам её. "Это важно знать нашим детям тоже. Нужно и важно в том числе и для того, чтобы быть вместе. Если мы будем вместе, мы вместе сможем противостоять всему плохому. Будем вместе - мы победим!" - сказал посол.После церемонии состоялось театрально-музыкальное представление, посвященное Дню Победы.Ранее акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек.
https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html
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в мире, анкара (провинция), россия, украина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
14:31 08.05.2022 (обновлено: 15:33 08.05.2022)
 
В Русском доме в Анкаре подняли Знамя Победы

Посол России Ерхов и военный атташе Валдаев подняли Знамя Победы в Русском доме в Анкаре

© РИА НовостиПосол России в Турции Алексей Ерхов поднимает Знамя Победы в Анкаре
Посол России в Турции Алексей Ерхов поднимает Знамя Победы в Анкаре
© РИА Новости
Посол России в Турции Алексей Ерхов поднимает Знамя Победы в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валгаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Русском доме в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Выступивший на открытии фотовыставки "Герои России в прошлом и настоящем", где представлены фотографии погибших в Великой Отечественной войне и герои военной спецоперации на Украине, глава представительства Россотрудничества в Анкаре Александр Сотниченко подчеркнул необходимость помнить историю страны.
Акция Бессмертный полк в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
12:58День Победы — 2022
В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
"Любой народ имеет очень прочную связь с прошлым. Всегда призываю брать пример с турецкого народа, который чтит свою историю, празднует даты... Я призываю вас проникнуться самими портретами героев, сложивших головы за нас, и передать это своим детям. Мы ответственны за то, что они нам оставили", - сказал Сотниченко.
Посол Ерхов заявил, что, помня о победе, мы не должны забывать о том, кто принес нам её. "Это важно знать нашим детям тоже. Нужно и важно в том числе и для того, чтобы быть вместе. Если мы будем вместе, мы вместе сможем противостоять всему плохому. Будем вместе - мы победим!" - сказал посол.
После церемонии состоялось театрально-музыкальное представление, посвященное Дню Победы.
Ранее акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек.
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
13:03День Победы — 2022
В Сиднее прошло шествие "Бессмертного полка"
 
День Победы — 2022В миреАнкара (провинция)РоссияУкраинаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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