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В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:58

2022-05-08T12:58

2022-05-08T15:25

день победы — 2022

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Добавлены подробностиАНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек, передает корреспондент РИА Новости.В ходе акции участники возложили венок к памятнику погибшего посла Андрея Карлова. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "нацисты по-прежнему поднимают голову". "Мы с вами, все те, кто здесь собрался, мы для них не люди, "недочеловеки". Мы обязаны помнить тех, кому обязаны жизнью. Тех, кто победил вчера, чтобы мы победили сегодня. Помнить то, какой ценой завоёвано счастье", - сказал посол.После была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html

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анкара (провинция)

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калининград

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Акция "Бессмертный полк" в Анкаре Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек. Также участники возложили венок к памятнику погибшему послу Андрею Карлову. 2022-05-08T12:58 true PT1M26S

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Дарья Буймова

андрей карлов, алексей ерхов, анкара (провинция), россия, день победы, калининград, в мире