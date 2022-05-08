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В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
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В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022
В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:58
2022-05-08T15:25
день победы — 2022
андрей карлов
алексей ерхов
анкара (провинция)
россия
день победы
калининград
в мире
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Добавлены подробностиАНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек, передает корреспондент РИА Новости.В ходе акции участники возложили венок к памятнику погибшего посла Андрея Карлова. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "нацисты по-прежнему поднимают голову". "Мы с вами, все те, кто здесь собрался, мы для них не люди, "недочеловеки". Мы обязаны помнить тех, кому обязаны жизнью. Тех, кто победил вчера, чтобы мы победили сегодня. Помнить то, какой ценой завоёвано счастье", - сказал посол.После была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html
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анкара (провинция)
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Акция "Бессмертный полк" в Анкаре
Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек. Также участники возложили венок к памятнику погибшему послу Андрею Карлову.
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андрей карлов, алексей ерхов, анкара (провинция), россия, день победы, калининград, в мире
12:58 08.05.2022 (обновлено: 15:25 08.05.2022)
 
В посольстве России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

На территории посольства России в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

Читать ria.ru в
Добавлены подробности
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие свыше 300 человек, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе акции участники возложили венок к памятнику погибшего посла Андрея Карлова. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
12:52День Победы — 2022
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "нацисты по-прежнему поднимают голову". "Мы с вами, все те, кто здесь собрался, мы для них не люди, "недочеловеки". Мы обязаны помнить тех, кому обязаны жизнью. Тех, кто победил вчера, чтобы мы победили сегодня. Помнить то, какой ценой завоёвано счастье", - сказал посол.
После была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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День Победы — 2022Андрей КарловАлексей ЕрховАнкара (провинция)РоссияДень ПобедыКалининградВ мире
 
 
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