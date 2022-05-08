https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787567450.html

В Мехико прошла акция "Стена памяти"

В Мехико прошла акция "Стена памяти" - РИА Новости, 08.05.2022

В Мехико прошла акция "Стена памяти"

Сотни человек приняли участие в традиционной акции "Стена памяти" в рамках "Бессмертного полка", которая прошла в воскресенье у посольства России в Мексике. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:11

2022-05-08T23:11

2022-05-08T23:11

день победы — 2022

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акция "бессмертный полк"

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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в традиционной акции "Стена памяти" в рамках "Бессмертного полка", которая прошла в воскресенье у посольства России в Мексике."Акция проходит в Мексике давно и ежегодно, хотя на два года переходила в онлайн из-за коронавируса. Ситуация изменилась, и встреча вновь проходит вживую с участием наших соотечественников - организаторов этого мероприятия - и посольства. По-моему, сегодня все здесь поголовно, с семьями, детьми и портретами своих отцов и дедов, которые воевали. Настроение праздничное и боевое!" - рассказал РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли, принимавший участие в мероприятии.По словам организатора акции, руководителя Координационного совета организаций российских соотечественников Мексики Натальи Тиньяковой, число участников акции растет каждый год. В 2015 году, когда эта акция прошла впервые, портретов и участников было несколько десятков."Более 400 портретов в этом году на нашей "Стене памяти" - это родные наших соотечественников, которые проживают в Мексике. К сожалению, с нами больше нет мексиканских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на стороне союзников в составе истребительной эскадрильи 201. Они участвовали в наших акциях памяти, но последний из них умер несколько лет назад", - рассказала Тиньякова.По словам организатора, от формата уличного шествия пришлось отказаться сразу из-за сложностей согласования акции, поэтому она стала выставкой портретов на стенах российского посольства. В этом году участники встречи в формате открытого микрофона рассказывали военные истории своих предков, погибших на войне и прошедших её до конца.Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.

https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787531413.html

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в мире, мексика, день победы, виктор коронелли, мехико, акция "бессмертный полк"