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В Мехико прошла акция "Стена памяти" - РИА Новости, 08.05.2022
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В Мехико прошла акция "Стена памяти"
В Мехико прошла акция "Стена памяти" - РИА Новости, 08.05.2022
В Мехико прошла акция "Стена памяти"
Сотни человек приняли участие в традиционной акции "Стена памяти" в рамках "Бессмертного полка", которая прошла в воскресенье у посольства России в Мексике. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:11
2022-05-08T23:11
день победы — 2022
в мире
мексика
день победы
виктор коронелли
мехико
акция "бессмертный полк"
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в традиционной акции "Стена памяти" в рамках "Бессмертного полка", которая прошла в воскресенье у посольства России в Мексике."Акция проходит в Мексике давно и ежегодно, хотя на два года переходила в онлайн из-за коронавируса. Ситуация изменилась, и встреча вновь проходит вживую с участием наших соотечественников - организаторов этого мероприятия - и посольства. По-моему, сегодня все здесь поголовно, с семьями, детьми и портретами своих отцов и дедов, которые воевали. Настроение праздничное и боевое!" - рассказал РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли, принимавший участие в мероприятии.По словам организатора акции, руководителя Координационного совета организаций российских соотечественников Мексики Натальи Тиньяковой, число участников акции растет каждый год. В 2015 году, когда эта акция прошла впервые, портретов и участников было несколько десятков."Более 400 портретов в этом году на нашей "Стене памяти" - это родные наших соотечественников, которые проживают в Мексике. К сожалению, с нами больше нет мексиканских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на стороне союзников в составе истребительной эскадрильи 201. Они участвовали в наших акциях памяти, но последний из них умер несколько лет назад", - рассказала Тиньякова.По словам организатора, от формата уличного шествия пришлось отказаться сразу из-за сложностей согласования акции, поэтому она стала выставкой портретов на стенах российского посольства. В этом году участники встречи в формате открытого микрофона рассказывали военные истории своих предков, погибших на войне и прошедших её до конца.Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.
https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787531413.html
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в мире, мексика, день победы, виктор коронелли, мехико, акция "бессмертный полк"
23:11 08.05.2022
 
В Мехико прошла акция "Стена памяти"

В Мехико прошла приуроченная ко Дню Победы акция "Стена памяти"

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в традиционной акции "Стена памяти" в рамках "Бессмертного полка", которая прошла в воскресенье у посольства России в Мексике.
"Акция проходит в Мексике давно и ежегодно, хотя на два года переходила в онлайн из-за коронавируса. Ситуация изменилась, и встреча вновь проходит вживую с участием наших соотечественников - организаторов этого мероприятия - и посольства. По-моему, сегодня все здесь поголовно, с семьями, детьми и портретами своих отцов и дедов, которые воевали. Настроение праздничное и боевое!" - рассказал РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли, принимавший участие в мероприятии.
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По словам организатора акции, руководителя Координационного совета организаций российских соотечественников Мексики Натальи Тиньяковой, число участников акции растет каждый год. В 2015 году, когда эта акция прошла впервые, портретов и участников было несколько десятков.
"Более 400 портретов в этом году на нашей "Стене памяти" - это родные наших соотечественников, которые проживают в Мексике. К сожалению, с нами больше нет мексиканских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на стороне союзников в составе истребительной эскадрильи 201. Они участвовали в наших акциях памяти, но последний из них умер несколько лет назад", - рассказала Тиньякова.
По словам организатора, от формата уличного шествия пришлось отказаться сразу из-за сложностей согласования акции, поэтому она стала выставкой портретов на стенах российского посольства. В этом году участники встречи в формате открытого микрофона рассказывали военные истории своих предков, погибших на войне и прошедших её до конца.
Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, впервые была организована в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав мероприятию международный масштаб.
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