https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787537655.html

В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"

В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2022

В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"

Акция памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" прошла на центральной улице Аточе в Мадриде в Испании. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:07

2022-05-08T18:07

2022-05-08T18:07

день победы — 2022

мадрид

в мире

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акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" прошла на центральной улице Аточе в Мадриде в Испании."Красные флаги, фотографии ветеранов и лозунги, посвященные победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне",- пишет издание Español.Пользователи соцсетей делятся видео с акции "Бессмертного полка" в Мадриде, где человек с украинским флагом спровоцировал участников и начал драку с толпой, полиция его задержала."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220508/livan-1787509438.html

мадрид

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мадрид, в мире, день победы, акция "бессмертный полк"