https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787511119.html

В московском метро прошла акция "Синий платочек"

В московском метро прошла акция "Синий платочек" - РИА Новости, 08.05.2022

В московском метро прошла акция "Синий платочек"

Акция "Синий платочек" прошла в московском метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:20

2022-05-08T14:20

2022-05-08T14:22

день победы — 2022

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Синий платочек" прошла в московском метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы."Московский метрополитен совместно с фондом "Русская Земля" провел традиционную акцию "Синий платочек". Проект посвящен вкладу женщин в Победу над фашизмом, а также памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Сообщается, что на станции метро "Курская" пассажиры смогли получить синие платочки – символ международной программы памяти и мира.Также в рамках мероприятия состоялось выступление Всероссийского детского нового хора.В департаменте транспорта отметили, что для них большая честь быть частью акции "Синий платочек" и ещё раз вспомнить о подвиге героев.

https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html

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московский метрополитен, общество