https://ria.ru/20220508/aktsiya-1787511119.html
В московском метро прошла акция "Синий платочек"
В московском метро прошла акция "Синий платочек" - РИА Новости, 08.05.2022
В московском метро прошла акция "Синий платочек"
Акция "Синий платочек" прошла в московском метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:20
2022-05-08T14:20
2022-05-08T14:22
день победы — 2022
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Синий платочек" прошла в московском метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы."Московский метрополитен совместно с фондом "Русская Земля" провел традиционную акцию "Синий платочек". Проект посвящен вкладу женщин в Победу над фашизмом, а также памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Сообщается, что на станции метро "Курская" пассажиры смогли получить синие платочки – символ международной программы памяти и мира.Также в рамках мероприятия состоялось выступление Всероссийского детского нового хора.В департаменте транспорта отметили, что для них большая честь быть частью акции "Синий платочек" и ещё раз вспомнить о подвиге героев.
https://ria.ru/20220508/parad-1787502973.html
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московский метрополитен, общество
14:20 08.05.2022 (обновлено: 14:22 08.05.2022)
В московском метро прошла акция "Синий платочек"
В московском метро прошла акция "Синий платочек"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Синий платочек" прошла в московском метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
"Московский метрополитен
совместно с фондом "Русская Земля" провел традиционную акцию "Синий платочек". Проект посвящен вкладу женщин в Победу над фашизмом, а также памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на станции метро "Курская" пассажиры смогли получить синие платочки – символ международной программы памяти и мира.
Также в рамках мероприятия состоялось выступление Всероссийского детского нового хора.
В департаменте транспорта отметили, что для них большая честь быть частью акции "Синий платочек" и ещё раз вспомнить о подвиге героев.