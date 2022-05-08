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Активисты провели акции перед зданиями 14 посольств в России

Активисты провели акции перед зданиями 14 посольств в России - РИА Новости, 08.05.2022

Активисты провели акции перед зданиями 14 посольств в России

Более 5 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства" организовали у 14 посольств европейских государств акции под... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:28

2022-05-08T15:28

2022-05-08T15:41

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства" организовали у 14 посольств европейских государств акции под лозунгом "Правду и память не отменить!", в ходе которых призвали европейские страны помнить правду о Великой Отечественной войне, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов."Сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ великой победы. Это недопустимо. Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств", – сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.Согласно сообщению МГЕР, акции прошла у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Северной Македонии, Словении и Австрии.Как рассказали организаторы, активисты перед зданиями установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов."Изображения сопровождались подборкой цитат высказываний-благодарностей за освобождение и подвиг советских солдат, а также оценками советской армии-освободительницы политиками и известными людьми прошлого", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786563934.html

https://ria.ru/20220404/propavshie-1781635413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, румыния, мгер, день победы