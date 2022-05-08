15:28 08.05.2022 (обновлено: 15:41 08.05.2022)
Активисты провели акции перед зданиями 14 посольств в России
Активисты провели акции перед зданиями 14 посольств в России в преддверии Дня Победы
© Молодая Гвардия/ВконтактеАкция активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства" у посольства Украины
Акция активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства" у посольства Украины
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства" организовали у 14 посольств европейских государств акции под лозунгом "Правду и память не отменить!", в ходе которых призвали европейские страны помнить правду о Великой Отечественной войне, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
"Сегодня многие европейские государства запрещают использовать символ великой победы. Это недопустимо. Они забывают о том, что именно наши солдаты в годы Великой Отечественной войны ценой миллионов своих жизней освободили их города от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии Дня Победы мы решили напомнить, благодаря кому европейские города сейчас живут мирной жизнью и развиваются. Акцию единовременно провели у 14 европейских посольств", – сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.
Как рассказали организаторы, активисты перед зданиями установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов.
"Изображения сопровождались подборкой цитат высказываний-благодарностей за освобождение и подвиг советских солдат, а также оценками советской армии-освободительницы политиками и известными людьми прошлого", - пояснили в пресс-службе.