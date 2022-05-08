Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/afganistan-1787490463.html
Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане
Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане - РИА Новости, 08.05.2022
Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба для женщин в Афганистане, призвал талибов сдержать свои обещания и... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:55
2022-05-08T11:55
в мире
мохаммад хасан ахунд
кабул (город)
афганистан
оон
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба для женщин в Афганистане, призвал талибов сдержать свои обещания и соблюдать права человека.Ранее министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Афганистана издало постановление об обязательном ношении хиджаба для женщин по всей стране. В министерстве подчеркнули, что предпочтение отдается парандже - одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой. Нарушающие указ афганки, работающие в госорганах, подлежат увольнению, мужчина также может быть уволен, если его жена или дочь не подчиняется данному закону."Я обеспокоен заявлением "Талибана"* о том, что женщины должны закрывать лицо в общественных местах и ​​выходить из дома только в случае необходимости. Я еще раз призываю талибов сдержать свои обещания, данные афганским женщинам и девочкам, и выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека", - написал Гутерреш в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), афганистан, оон, талибан
11:55 08.05.2022
 
Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане

Генсек ООН Гутерреш обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба для женщин в Афганистане, призвал талибов сдержать свои обещания и соблюдать права человека.
Ранее министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Афганистана издало постановление об обязательном ношении хиджаба для женщин по всей стране. В министерстве подчеркнули, что предпочтение отдается парандже - одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой. Нарушающие указ афганки, работающие в госорганах, подлежат увольнению, мужчина также может быть уволен, если его жена или дочь не подчиняется данному закону.
"Я обеспокоен заявлением "Талибана"* о том, что женщины должны закрывать лицо в общественных местах и ​​выходить из дома только в случае необходимости. Я еще раз призываю талибов сдержать свои обещания, данные афганским женщинам и девочкам, и выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека", - написал Гутерреш в Twitter.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 14:31
Женщины в Кабуле выступили против ношения хиджаба
 
В миреМохаммад Хасан АхундКабул (город)АфганистанООНТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала