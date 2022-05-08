https://ria.ru/20220508/afganistan-1787490463.html

Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане

Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане - РИА Новости, 08.05.2022

Генсек ООН обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба для женщин в Афганистане, призвал талибов сдержать свои обещания и... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:55

2022-05-08T11:55

2022-05-08T11:55

в мире

мохаммад хасан ахунд

кабул (город)

афганистан

оон

талибан

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен введением обязательного ношения хиджаба для женщин в Афганистане, призвал талибов сдержать свои обещания и соблюдать права человека.Ранее министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Афганистана издало постановление об обязательном ношении хиджаба для женщин по всей стране. В министерстве подчеркнули, что предпочтение отдается парандже - одежде в полный рост, закрывающей даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой. Нарушающие указ афганки, работающие в госорганах, подлежат увольнению, мужчина также может быть уволен, если его жена или дочь не подчиняется данному закону."Я обеспокоен заявлением "Талибана"* о том, что женщины должны закрывать лицо в общественных местах и ​​выходить из дома только в случае необходимости. Я еще раз призываю талибов сдержать свои обещания, данные афганским женщинам и девочкам, и выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека", - написал Гутерреш в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220116/khidzhab-1768080422.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мохаммад хасан ахунд, кабул (город), афганистан, оон, талибан