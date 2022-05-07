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ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/zrk-1787362534.html
ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации
ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 07.05.2022
ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации
Уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:53
2022-05-07T10:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппаратов, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установок реактивных систем залпового огня, 1364 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
10:53 07.05.2022
 
ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили почти 300 украинских ЗРК с начала спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппаратов, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установок реактивных систем залпового огня, 1364 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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