Имя комбата "Спарты" увековечат в названии улицы на острове Русском
Имя комбата "Спарты" Владимира Жоги увековечат в названии улицы на острове Русском
Владимир Жога. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Имя погибшего в Донбассе командира батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги увековечат в названии новой улицы на острове Русский в черте Владивостока, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Остров Русский расположен в заливе Петра Великого в Японском море, он находится в километре от Владивостока и является частью муниципального образования "Владивостокский городской округ". От города Волноваха, места гибели Жоги, остров отделяет почти 10 тысяч километров.
"Сегодня с администрацией Владивостока принято решение увековечить имена Героев России, павших в борьбе с нацизмом в ходе спецоперации на Украине. Во Владивостоке планируется присвоить вновь созданной улице на острове Русском имя Героя России Владимира Жоги", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
5 марта, 21:39В миреПогиб командир батальона "Спарта"