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Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат - РИА Новости, 07.05.2022
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Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат
Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат - РИА Новости, 07.05.2022
Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат
Торжественное захоронение останков солдат, погибших при освобождении Мелитополя в Великую Отечественную войну, состоялось в районе села Мордвиновка, передает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:00
2022-05-07T21:53
день победы — 2022
мелитополь
ситуация в днр и лнр
челябинская область
великая отечественная война (1941-1945)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Торжественное захоронение останков солдат, погибших при освобождении Мелитополя в Великую Отечественную войну, состоялось в районе села Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.На Мемориале Славы в районе села Мордвиновка Мелитопольского района торжественно предали земле останки 40 солдат, погибших при освобождении Мелитополя во время прорыва линии немецкой обороны в октябре 1943 года."Личность одного бойца удалось установить - Сартаков Александр Гаврилович, 1925 года рождения, уроженец Миасского района Челябинской области. При себе у него была записка, в которой он в случае, если будет убит, просил сообщить о своей погибели матери Гориной Устинье", - рассказал РИА Новости один из участников церемонии.По словам собеседника агентства, Министерство обороны Российской Федерации занимается поиском родных солдата.
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мелитополь, ситуация в днр и лнр, челябинская область, великая отечественная война (1941-1945)
21:00 07.05.2022 (обновлено: 21:53 07.05.2022)
 
Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат

Под Мелитополем захоронили останки погибших в Великую Отечественную войну солдат

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПерезахоронение останков советских солдат
Перезахоронение останков советских солдат - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Перезахоронение останков советских солдат
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Торжественное захоронение останков солдат, погибших при освобождении Мелитополя в Великую Отечественную войну, состоялось в районе села Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.
Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.
На Мемориале Славы в районе села Мордвиновка Мелитопольского района торжественно предали земле останки 40 солдат, погибших при освобождении Мелитополя во время прорыва линии немецкой обороны в октябре 1943 года.
"Личность одного бойца удалось установить - Сартаков Александр Гаврилович, 1925 года рождения, уроженец Миасского района Челябинской области. При себе у него была записка, в которой он в случае, если будет убит, просил сообщить о своей погибели матери Гориной Устинье", - рассказал РИА Новости один из участников церемонии.
По словам собеседника агентства, Министерство обороны Российской Федерации занимается поиском родных солдата.
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