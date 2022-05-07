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Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат

Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат - РИА Новости, 07.05.2022

Под Мелитополем торжественно захоронили останки погибших в ВОВ солдат

Торжественное захоронение останков солдат, погибших при освобождении Мелитополя в Великую Отечественную войну, состоялось в районе села Мордвиновка, передает... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:00

2022-05-07T21:00

2022-05-07T21:53

день победы — 2022

мелитополь

ситуация в днр и лнр

челябинская область

великая отечественная война (1941-1945)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Торжественное захоронение останков солдат, погибших при освобождении Мелитополя в Великую Отечественную войну, состоялось в районе села Мордвиновка, передает корреспондент РИА Новости.Город Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.На Мемориале Славы в районе села Мордвиновка Мелитопольского района торжественно предали земле останки 40 солдат, погибших при освобождении Мелитополя во время прорыва линии немецкой обороны в октябре 1943 года."Личность одного бойца удалось установить - Сартаков Александр Гаврилович, 1925 года рождения, уроженец Миасского района Челябинской области. При себе у него была записка, в которой он в случае, если будет убит, просил сообщить о своей погибели матери Гориной Устинье", - рассказал РИА Новости один из участников церемонии.По словам собеседника агентства, Министерство обороны Российской Федерации занимается поиском родных солдата.

https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786290003.html

мелитополь

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мелитополь, ситуация в днр и лнр, челябинская область, великая отечественная война (1941-1945)