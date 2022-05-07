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В районе стартовой площадки на Байконуре задержали двух иностранцев - РИА Новости, 07.05.2022
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В районе стартовой площадки на Байконуре задержали двух иностранцев
В районе стартовой площадки на Байконуре задержали двух иностранцев - РИА Новости, 07.05.2022
В районе стартовой площадки на Байконуре задержали двух иностранцев
Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщается в Telegram-канале главы "Роскосмоса" Дмитрия... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T19:34
2022-05-07T22:08
космос - риа наука
великобритания
белоруссия
дмитрий рогозин
россия
байконур (город)
космический центр "южный"
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщается в Telegram-канале главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.По его информации, в 18:10 (время совпадает с мск) Космический центр "Южный" передал доклад об инциденте с участием подозреваемых "Рич Бенджамина и &lt;...&gt; Зелупы Алины" у принадлежащего Казахстану комплекса "Буран"."Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий", — добавил Рогозин.Отмечается, что они находятся в УВД Байконура.Согласно данным сервиса YouTube, британец Бенджамин Рич ведет канал Bald and Bankrupt о путешествиях, у него 3,53 миллиона подписчиков, многие его видео сняты в Восточной Европе, а его спутница появлялась в некоторых роликах.
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великобритания
белоруссия
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космос - риа наука, великобритания, белоруссия, дмитрий рогозин, россия, байконур (город), космический центр "южный"
19:34 07.05.2022 (обновлено: 22:08 07.05.2022)
 
В районе стартовой площадки на Байконуре задержали двух иностранцев

Рогозин: в районе стартовой площадки на Байконуре задержали граждан Британии и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа стартовой площадке космодрома Байконур
На стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гражданин Великобритании и гражданка Белоруссии задержаны в районе стартовой площадки 112 на Байконуре, сообщается в Telegram-канале главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
По его информации, в 18:10 (время совпадает с мск) Космический центр "Южный" передал доклад об инциденте с участием подозреваемых "Рич Бенджамина и <...> Зелупы Алины" у принадлежащего Казахстану комплекса "Буран".
"Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий", — добавил Рогозин.
Отмечается, что они находятся в УВД Байконура.
Согласно данным сервиса YouTube, британец Бенджамин Рич ведет канал Bald and Bankrupt о путешествиях, у него 3,53 миллиона подписчиков, многие его видео сняты в Восточной Европе, а его спутница появлялась в некоторых роликах.
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Космос - РИА НаукаВеликобританияБелоруссияДмитрий РогозинРоссияБайконур (город)Космический центр "Южный"
 
 
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