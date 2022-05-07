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В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду

В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду - РИА Новости, 07.05.2022

В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду

Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в ночь на субботу в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:20

2022-05-07T12:20

2022-05-07T12:56

в мире

приднестровская молдавская республика

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в ночь на субботу в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.Пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила, что в Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника."По нашей информации, прошлой ночью было два взрыва в Приднестровье, в зоне бывшего военного аэродрома, не зарегистрировано жертв. Установлено, что эти взрывы были связаны с дроном, обнаружены остатки взрывных устройств на взлетно-посадочной полосе этого аэродрома", - заявила Санду.По ее словам, молдавские эксперты продолжают собирать информацию об инцидентах. Она добавила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией, безопасность граждан очень важна, делается все, чтобы сохранить безопасность и не допустить провокаций в стране.

https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, майя санду