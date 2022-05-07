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В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду - РИА Новости, 07.05.2022
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В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду
В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду - РИА Новости, 07.05.2022
В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду
Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в ночь на субботу в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:20
2022-05-07T12:56
в мире
приднестровская молдавская республика
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в ночь на субботу в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.Пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила, что в Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника."По нашей информации, прошлой ночью было два взрыва в Приднестровье, в зоне бывшего военного аэродрома, не зарегистрировано жертв. Установлено, что эти взрывы были связаны с дроном, обнаружены остатки взрывных устройств на взлетно-посадочной полосе этого аэродрома", - заявила Санду.По ее словам, молдавские эксперты продолжают собирать информацию об инцидентах. Она добавила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией, безопасность граждан очень важна, делается все, чтобы сохранить безопасность и не допустить провокаций в стране.
https://ria.ru/20220506/pridnestrove-1787311525.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, майя санду
12:20 07.05.2022 (обновлено: 12:56 07.05.2022)
 
В Приднестровье прогремели два взрыва ночью, сообщила Санду

Президент Молдавии Санду сообщила, что в Приднестровье прогремели два взрыва ночью

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила на брифинге, что в ночь на субботу в Приднестровье произошли два взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника на взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома.
Пресс-служба МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила, что в Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника.
"По нашей информации, прошлой ночью было два взрыва в Приднестровье, в зоне бывшего военного аэродрома, не зарегистрировано жертв. Установлено, что эти взрывы были связаны с дроном, обнаружены остатки взрывных устройств на взлетно-посадочной полосе этого аэродрома", - заявила Санду.
По ее словам, молдавские эксперты продолжают собирать информацию об инцидентах. Она добавила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией, безопасность граждан очень важна, делается все, чтобы сохранить безопасность и не допустить провокаций в стране.
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияМайя Санду
 
 
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