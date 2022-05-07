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В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников - РИА Новости, 07.05.2022
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В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников
В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников - РИА Новости, 07.05.2022
В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников
В момент взрыва газа в гаванском отеле Saratoga, который готовился к открытию, находился 51 сотрудник, сообщила управляющая отелем компания Gaviota Group. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:50
2022-05-07T22:55
в мире
гавана
красный крест
куба
происшествия
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. В момент взрыва газа в гаванском отеле Saratoga, который готовился к открытию, находился 51 сотрудник, сообщила управляющая отелем компания Gaviota Group."На момент аварии в учреждении работал 51 работник гостиницы, двое рабочих проводили восстановительные работы, из них на данный момент известно о гибели 11 работников, 13 пропали без вести, шесть госпитализированы, а остальным удалось покинуть здание, в некоторых случаях с незначительными травмами", - рассказал в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Gaviota Group Роберто Кальсадилья, его цитирует издание Excelencias Cuba.Ранее представитель Красного креста говорил СМИ, что число зарегистрированных жертв взрыва в Гаване достигло 32 человек, еще 19 числились пропавшими без вести, в больницах оставались на лечении 44 человека.Поисково-спасательная операция продолжается, но идет медленно из-за риска обрушения конструкций, по информации городских чиновников, под завалами могут оставаться люди.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
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в мире, гавана, красный крест, куба, происшествия
22:50 07.05.2022 (обновлено: 22:55 07.05.2022)
 
В гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников

Компания Gaviota Group: в гаванском отеле при взрыве находились более 50 работников

© AP Photo / Ramon EspinosaНа месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. В момент взрыва газа в гаванском отеле Saratoga, который готовился к открытию, находился 51 сотрудник, сообщила управляющая отелем компания Gaviota Group.
"На момент аварии в учреждении работал 51 работник гостиницы, двое рабочих проводили восстановительные работы, из них на данный момент известно о гибели 11 работников, 13 пропали без вести, шесть госпитализированы, а остальным удалось покинуть здание, в некоторых случаях с незначительными травмами", - рассказал в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Gaviota Group Роберто Кальсадилья, его цитирует издание Excelencias Cuba.
Ранее представитель Красного креста говорил СМИ, что число зарегистрированных жертв взрыва в Гаване достигло 32 человек, еще 19 числились пропавшими без вести, в больницах оставались на лечении 44 человека.
Поисково-спасательная операция продолжается, но идет медленно из-за риска обрушения конструкций, по информации городских чиновников, под завалами могут оставаться люди.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего - утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем - газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
На месте взрыва в гаванском отеле Saratoga, Куба - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 14:59
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