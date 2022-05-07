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МВД Приднестровья подтвердило информацию о взрывах у села Воронково
МВД Приднестровья подтвердило информацию о взрывах у села Воронково - РИА Новости, 07.05.2022
МВД Приднестровья подтвердило информацию о взрывах у села Воронково
В Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника, заявили в пресс-центре МВД... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:11
2022-05-07T10:11
2022-05-07T10:27
в мире
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника, заявили в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики."У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерено в 21:40, предположительно с дрона, были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", - говорится в сообщении приднестровского МВД в его Telegram-канале.В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров. "На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства", - сообщили в МВД.В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая в 22:20, тогда с беспилотника было сброшено два взрывных устройства."Во всех случаях пострадавших нет", - сообщили в МВД.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
10:11 07.05.2022 (обновлено: 10:27 07.05.2022)
МВД Приднестровья подтвердило информацию о взрывах у села Воронково
МВД Приднестровья подтвердило информацию о четырех взрывах у села Воронково близ Украины
ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости.
В Приднестровье вечером в пятницу около границы с Украиной произошло 4 взрыва, взрывные устройства были сброшены с беспилотника, заявили
в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерено в 21:40, предположительно с дрона, были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили", - говорится в сообщении приднестровского МВД в его Telegram-канале.
В министерстве отметили, что глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров. "На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства", - сообщили в МВД.
В ведомстве сообщили, что это уже второй факт активных действий в районе села Воронково: первая атака была 5 мая в 22:20, тогда с беспилотника было сброшено два взрывных устройства.
"Во всех случаях пострадавших нет", - сообщили в МВД.