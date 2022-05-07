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Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
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Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы
Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы
Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:27
2022-05-07T22:06
день победы — 2022
общество
мелитополь
россия
владимир путин
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в администрации города.Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."Сегодня ветераны Великой Отечественной войны, герои Мелитополя и мелитопольского района, согласно указу президента Российской Федерации, начали получать единовременную выплату ко Дню Победы", — сказал собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, ко Дню Победы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Ветераны ВОВ в Мелитополе получили выплаты ко Дню Победы
Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе, который находится под контролем ВС РФ, начали получать выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в городской администрации
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общество, мелитополь, россия, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина
20:27 07.05.2022 (обновлено: 22:06 07.05.2022)
 

Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля.
"Сегодня ветераны Великой Отечественной войны, герои Мелитополя и мелитопольского района, согласно указу президента Российской Федерации, начали получать единовременную выплату ко Дню Победы", — сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, ко Дню Победы.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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День Победы — 2022ОбществоМелитопольРоссияВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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