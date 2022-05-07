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Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы

Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2022

Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:27

2022-05-07T20:27

2022-05-07T22:06

день победы — 2022

общество

мелитополь

россия

владимир путин

донбасс

ситуация в днр и лнр

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе начали получать единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в администрации города.Мелитополь находится под контролем российских военных с 24 февраля."Сегодня ветераны Великой Отечественной войны, герои Мелитополя и мелитопольского района, согласно указу президента Российской Федерации, начали получать единовременную выплату ко Дню Победы", — сказал собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, ко Дню Победы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220506/vyplaty-1787244523.html

мелитополь

россия

донбасс

украина

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Ветераны ВОВ в Мелитополе получили выплаты ко Дню Победы Ветераны Великой Отечественной войны в Мелитополе, который находится под контролем ВС РФ, начали получать выплаты ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в городской администрации 2022-05-07T20:27 true PT0M28S

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Наталья Макарова

общество, мелитополь, россия, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина