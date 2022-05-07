https://ria.ru/20220507/vykhodnye-1787332676.html

В России начались вторые длинные майские выходные

В России начались вторые длинные майские выходные - РИА Новости, 07.05.2022

В России начались вторые длинные майские выходные

Четырехдневные выходные, связанные с празднованием Дня Победы, начинаются в России. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:17

2022-05-07T00:17

2022-05-07T00:23

общество

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четырехдневные выходные, связанные с празднованием Дня Победы, начинаются в России.Как ранее сообщили журналистам в Роструде, 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с воскресенья 2 января решением правительства был перенесен на вторник 10 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде.Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева разъяснила РИА Новости, что сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов либо полноценный отгул.При этом привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе, уточнила Нечаева. Она также добавила, что отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия на рабочем месте, связаны с отдельными правилами.Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним. Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет.

https://ria.ru/20220505/parady-1786895767.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия