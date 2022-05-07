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Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии - РИА Новости, 07.05.2022
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Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии
Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии - РИА Новости, 07.05.2022
Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии
Североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, передает... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:34
2022-05-07T22:34
в мире
северная ирландия
ирландия
шинн фейн
евросоюз
великобритания
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ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, передает Sky News."Шинн Фейн" станет первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за свою 101-летнюю историю. Партия получила 27 мест, оттеснив Демократическую юнионистскую партию (DUP), у которой 24 места, на второе место", - отмечает телеканал. Вице-президент партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил, как отмечается в сообщении телеканала, собирается стать первым националистическим главой Северной Ирландии. При этом DUP уже заявила, что может бойкотировать правительство.DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны, отмечается в сообщении.В свою очередь, британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис призвал стороны как можно скорее сформировать исполнительную власть, начиная с назначения спикера ассамблеи в течение 8 дней."Правительство по-прежнему привержено Белфастскому соглашению (Страстная пятница) и будет продолжать работать с североирландскими партиями и ирландским правительством, чтобы реализовать свое видение примирения, равенства и уважения прав", - приводятся его слова в сообщении британского правительства.Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.
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в мире, северная ирландия, ирландия, шинн фейн, евросоюз, великобритания
22:34 07.05.2022
 
Партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии

Националистическая партия "Шинн Фейн" впервые победила на выборах в Северной Ирландии

© Depositphotos / MountainSealМыс Торр-Хед в Северной Ирландии
Мыс Торр-Хед в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Depositphotos / MountainSeal
Мыс Торр-Хед в Северной Ирландии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости. Североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, передает Sky News.
"Шинн Фейн" станет первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за свою 101-летнюю историю. Партия получила 27 мест, оттеснив Демократическую юнионистскую партию (DUP), у которой 24 места, на второе место", - отмечает телеканал. Вице-президент партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил, как отмечается в сообщении телеканала, собирается стать первым националистическим главой Северной Ирландии. При этом DUP уже заявила, что может бойкотировать правительство.
DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны, отмечается в сообщении.
В свою очередь, британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис призвал стороны как можно скорее сформировать исполнительную власть, начиная с назначения спикера ассамблеи в течение 8 дней.
"Правительство по-прежнему привержено Белфастскому соглашению (Страстная пятница) и будет продолжать работать с североирландскими партиями и ирландским правительством, чтобы реализовать свое видение примирения, равенства и уважения прав", - приводятся его слова в сообщении британского правительства.
Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.
Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.
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