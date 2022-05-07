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Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022
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Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:04
2022-05-07T09:04
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в будущем."В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", - ответил Володин на вопрос о своем отношении к зарубежным компаниям, которые могут захотеть вернуться в Россию, его слова приводит пресс-служба Госдумы.Спикер ГД отметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение уйти из России – это является их выбором."Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", - добавил Володин.
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россия, госдума рф, экономика
09:04 07.05.2022
 
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: Россия открыта для зарубежных компаний, готовых работать в стране

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в будущем.
"В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", - ответил Володин на вопрос о своем отношении к зарубежным компаниям, которые могут захотеть вернуться в Россию, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
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СМИ: зарубежные компании продолжают платить зарплату сотрудникам в России
Спикер ГД отметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение уйти из России – это является их выбором.
"Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", - добавил Володин.
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