https://ria.ru/20220507/volodin-1787350852.html

Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин

Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022

Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:04

2022-05-07T09:04

2022-05-07T09:04

россия

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в будущем."В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", - ответил Володин на вопрос о своем отношении к зарубежным компаниям, которые могут захотеть вернуться в Россию, его слова приводит пресс-служба Госдумы.Спикер ГД отметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение уйти из России – это является их выбором."Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220420/zarplata-1784524347.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, экономика