https://ria.ru/20220507/volodin-1787350852.html
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин - РИА Новости, 07.05.2022
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:04
2022-05-07T09:04
2022-05-07T09:04
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в будущем."В этом вопросе самое важное - определенность. Готовы работать дальше - мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", - ответил Володин на вопрос о своем отношении к зарубежным компаниям, которые могут захотеть вернуться в Россию, его слова приводит пресс-служба Госдумы.Спикер ГД отметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение уйти из России – это является их выбором."Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", - добавил Володин.
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https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика
Россия открыта для зарубежных компаний, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Россия открыта для зарубежных компаний, готовых работать в стране