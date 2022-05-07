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Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте - РИА Новости, 07.05.2022
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Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте - РИА Новости, 07.05.2022
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте
Русский Дом в Ташкенте и члены молодежной организации "Волонтеры Победы" поздравили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:50
2022-05-07T14:50
день победы — 2022
в мире
ташкент
узбекистан
волонтеры победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодежной организации "Волонтеры Победы" поздравили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана накануне Дня Победы, сообщает в субботу представительство Россотрудничества в республике."Накануне Дня памяти и почестей, Дня Победы, Русский дом в Ташкенте совместно с международной командой "Волонтеры Победы" лично поздравили ветеранов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Волонтеры навестили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадниц и ветеранов труда, которым были вручены продуктовые наборы, памятные подарки и "Письма Победы", уточняет представительство."Каждый из ветеранов, тронутый до глубины души, приглашал ребят в гости, рассказывал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет", - отмечается в сообщении.Для самих волонтеров такие акции являются знакомством с героями, которые подают им примеры мужества и человечности, добавили в Россотрудничестве.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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в мире, ташкент, узбекистан, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы
14:50 07.05.2022
 
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте накануне Дня Победы

© РИА Новости / Максим БогодвидВолонтеры победы
Волонтеры победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Волонтеры победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодежной организации "Волонтеры Победы" поздравили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана накануне Дня Победы, сообщает в субботу представительство Россотрудничества в республике.
"Накануне Дня памяти и почестей, Дня Победы, Русский дом в Ташкенте совместно с международной командой "Волонтеры Победы" лично поздравили ветеранов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Волонтеры навестили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадниц и ветеранов труда, которым были вручены продуктовые наборы, памятные подарки и "Письма Победы", уточняет представительство.
"Каждый из ветеранов, тронутый до глубины души, приглашал ребят в гости, рассказывал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет", - отмечается в сообщении.
Для самих волонтеров такие акции являются знакомством с героями, которые подают им примеры мужества и человечности, добавили в Россотрудничестве.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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День Победы — 2022В миреТашкентУзбекистанВолонтеры ПобедыФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы
 
 
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