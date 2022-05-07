https://ria.ru/20220507/veterany-1787392398.html

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте - РИА Новости, 07.05.2022

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте

Русский Дом в Ташкенте и члены молодежной организации "Волонтеры Победы" поздравили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:50

2022-05-07T14:50

2022-05-07T14:50

день победы — 2022

в мире

ташкент

узбекистан

волонтеры победы

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы

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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодежной организации "Волонтеры Победы" поздравили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана накануне Дня Победы, сообщает в субботу представительство Россотрудничества в республике."Накануне Дня памяти и почестей, Дня Победы, Русский дом в Ташкенте совместно с международной командой "Волонтеры Победы" лично поздравили ветеранов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Волонтеры навестили более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, блокадниц и ветеранов труда, которым были вручены продуктовые наборы, памятные подарки и "Письма Победы", уточняет представительство."Каждый из ветеранов, тронутый до глубины души, приглашал ребят в гости, рассказывал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет", - отмечается в сообщении.Для самих волонтеров такие акции являются знакомством с героями, которые подают им примеры мужества и человечности, добавили в Россотрудничестве.В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 500 участников войны и более 10 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

ташкент

узбекистан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ташкент, узбекистан, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы