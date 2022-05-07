https://ria.ru/20220507/veteran-1787351441.html

Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты

Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты - РИА Новости, 07.05.2022

Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T09:09

2022-05-07T09:09

2022-05-07T09:09

узбекистан

ташкент

украина

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю."Это очень плохо. Значит, они полностью забыли свою историю, когда мы все вместе сражались в одних окопах, в одном строю", - сказала Коломынцева, комментируя РИА Новости подобные решения о запретах.Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга".Антонина Васильевна в этом году 9 мая по традиции собирается на мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте, одно из мест массового празднования Дня памяти и почести, который отмечают в этот день в Узбекистане с 1999 года. До пандемии коронавируса на территории комплекса проводили акцию "Бессмертного полка". "Здесь всегда очень людно, море людей, подходят всегда люди с фотографиями своих близких, спрашивают: "Может быть, вы их встречали во время войны?" Это так трогает, у меня всегда слезы", - отмечает Коломынцева, надеясь, что акция состоится и в этот раз.За последние годы семья разъехалась по всему миру, сегодня Коломынцевой поддерживать контакты с родственниками по видео и телефону помогает ее дочь Татьяна. Ветеран следит и за последними событиями в мире, в частности, за проведением специальной военной операции России на Украине.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/litva-1787229888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/moldaviya-1787177634.html

узбекистан

ташкент

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, ташкент, украина, великая отечественная война (1941-1945), в мире