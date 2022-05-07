Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты
Ветеран из Узбекистана о запрете некоторыми странами георгиевской ленты: забыли историю
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю.
"Это очень плохо. Значит, они полностью забыли свою историю, когда мы все вместе сражались в одних окопах, в одном строю", - сказала Коломынцева, комментируя РИА Новости подобные решения о запретах.
Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга".
Антонина Васильевна в этом году 9 мая по традиции собирается на мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте, одно из мест массового празднования Дня памяти и почести, который отмечают в этот день в Узбекистане с 1999 года. До пандемии коронавируса на территории комплекса проводили акцию "Бессмертного полка". "Здесь всегда очень людно, море людей, подходят всегда люди с фотографиями своих близких, спрашивают: "Может быть, вы их встречали во время войны?" Это так трогает, у меня всегда слезы", - отмечает Коломынцева, надеясь, что акция состоится и в этот раз.
"День Победы со мной всегда, вот как только закрою глаза, как только задумаюсь, сразу фронтовые воспоминания", - делится Антонина Васильевна. В ее семье этот праздник сначала отмечали традиционными фронтовыми ста граммами и вареной картошкой на столе, затем уже большими застольями многочисленных родственников.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.