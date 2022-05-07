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Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты - РИА Новости, 07.05.2022
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Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты
Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты - РИА Новости, 07.05.2022
Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T09:09
2022-05-07T09:09
узбекистан
ташкент
украина
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю."Это очень плохо. Значит, они полностью забыли свою историю, когда мы все вместе сражались в одних окопах, в одном строю", - сказала Коломынцева, комментируя РИА Новости подобные решения о запретах.Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга".Антонина Васильевна в этом году 9 мая по традиции собирается на мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте, одно из мест массового празднования Дня памяти и почести, который отмечают в этот день в Узбекистане с 1999 года. До пандемии коронавируса на территории комплекса проводили акцию "Бессмертного полка". "Здесь всегда очень людно, море людей, подходят всегда люди с фотографиями своих близких, спрашивают: "Может быть, вы их встречали во время войны?" Это так трогает, у меня всегда слезы", - отмечает Коломынцева, надеясь, что акция состоится и в этот раз.За последние годы семья разъехалась по всему миру, сегодня Коломынцевой поддерживать контакты с родственниками по видео и телефону помогает ее дочь Татьяна. Ветеран следит и за последними событиями в мире, в частности, за проведением специальной военной операции России на Украине.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220506/litva-1787229888.html
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узбекистан
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узбекистан, ташкент, украина, великая отечественная война (1941-1945), в мире
09:09 07.05.2022
 
Ветеран из Узбекистана раскритиковала запреты георгиевской ленты

Ветеран из Узбекистана о запрете некоторыми странами георгиевской ленты: забыли историю

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Антонина Коломынцева считает, что в странах, где ввели запрет на ношение георгиевских лент, забыли свою историю.
"Это очень плохо. Значит, они полностью забыли свою историю, когда мы все вместе сражались в одних окопах, в одном строю", - сказала Коломынцева, комментируя РИА Новости подобные решения о запретах.
Флаг Литвы
6 мая, 15:35В мире
В Литве 9 мая усилят контроль за незаконным ношением георгиевской ленты
Антонина Коломынцева в 18 лет ушла на фронт в апреле 1944 года медсестрой в составе вагонно-санитарного поезда №8 Первого Белорусского фронта, 9 мая 1945 года встретила в районе Львова, во время очередного вывоза раненых в тыл. В одном из таких рейсов познакомилась со своим мужем, командиром танка Александром Коныревым, с которым прожила счастливую семейную жизнь. Ее фронтовой путь отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Кенигсберга".
Антонина Васильевна в этом году 9 мая по традиции собирается на мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте, одно из мест массового празднования Дня памяти и почести, который отмечают в этот день в Узбекистане с 1999 года. До пандемии коронавируса на территории комплекса проводили акцию "Бессмертного полка". "Здесь всегда очень людно, море людей, подходят всегда люди с фотографиями своих близких, спрашивают: "Может быть, вы их встречали во время войны?" Это так трогает, у меня всегда слезы", - отмечает Коломынцева, надеясь, что акция состоится и в этот раз.
"День Победы со мной всегда, вот как только закрою глаза, как только задумаюсь, сразу фронтовые воспоминания", - делится Антонина Васильевна. В ее семье этот праздник сначала отмечали традиционными фронтовыми ста граммами и вареной картошкой на столе, затем уже большими застольями многочисленных родственников.
За последние годы семья разъехалась по всему миру, сегодня Коломынцевой поддерживать контакты с родственниками по видео и телефону помогает ее дочь Татьяна. Ветеран следит и за последними событиями в мире, в частности, за проведением специальной военной операции России на Украине.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 12:26В мире
Конституционный суд Молдавии поддержал запрет георгиевской ленты
 
УзбекистанТашкентУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
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