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Сильный ветер в Красноярском крае, где тушат пожары, сохранится

Сильный ветер в Красноярском крае, где тушат пожары, сохранится - РИА Новости, 07.05.2022

Сильный ветер в Красноярском крае, где тушат пожары, сохранится

Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду будет на территории центральных и южных районов Красноярского края, где в субботу из-за ураганного ветра... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T22:30

2022-05-07T22:30

2022-05-07T22:30

происшествия

красноярский край

уяр

дзержинский

гу мчс по красноярскому краю

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду будет на территории центральных и южных районов Красноярского края, где в субботу из-за ураганного ветра разгорелись сильные пожары, сообщает краевой главк МЧС."По данным синоптиков, ночью 8 мая в центральных и южных районах края сохранится сильный ветер, порывы до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. По данным на 22.00 (18.00 мск) на территории края в результате пожаров пострадали 484 строения в 13 муниципальных образованиях, большая часть из них - в Уяре, а также Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Всего в тушении пожаров участвуют 619 человек и 138 единиц техники региональных служб. В крае объявлен режим ЧС.

красноярский край

уяр

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Видео МВД РФ Погибших и пострадавших в результате крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края нет, фактов уничтожения имущества не допущено, сообщает прокуратура региона. Из-за пожаров перекрыт участок федеральной трассы "Енисей" 2022-05-07T22:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, уяр, дзержинский, гу мчс по красноярскому краю, видео