МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая
Варшава и МИД Польши выступили против проведения российским посольством торжеств 9 Мая
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк.
В российской дипмиссии РИА Новости сообщили, что "посольство в обычном порядке уведомило МИД Польши" о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что "власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения".
"Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того - ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве", - написал в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач написал в Twitter, что МИД Польши "не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет". "Мы передали посольству нашу негативную позицию", - отметил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но "это может сделать мэр города Варшавы".