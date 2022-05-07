https://ria.ru/20220507/varshava-1787399646.html

МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая

МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2022

МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая

Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:51

2022-05-07T15:51

2022-05-07T15:51

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк.Посольство России в Польше в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревается провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.В российской дипмиссии РИА Новости сообщили, что "посольство в обычном порядке уведомило МИД Польши" о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что "власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения".В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач написал в Twitter, что МИД Польши "не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет". "Мы передали посольству нашу негативную позицию", - отметил он.При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но "это может сделать мэр города Варшавы".

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787384640.html

https://ria.ru/20220506/kiev-1787253489.html

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Дарья Буймова

в мире, марчин пшидач, варшава, польша, россия, мид польши, день победы