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МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2022
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МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая
МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2022
МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая
Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T15:51
2022-05-07T15:51
день победы — 2022
в мире
марчин пшидач
варшава
польша
россия
мид польши
день победы
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк.Посольство России в Польше в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревается провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.В российской дипмиссии РИА Новости сообщили, что "посольство в обычном порядке уведомило МИД Польши" о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что "власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения".В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач написал в Twitter, что МИД Польши "не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет". "Мы передали посольству нашу негативную позицию", - отметил он.При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но "это может сделать мэр города Варшавы".
https://ria.ru/20220507/germaniya-1787384640.html
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в мире, марчин пшидач, варшава, польша, россия, мид польши, день победы
15:51 07.05.2022
 
МИД Польши выступил против проведения российским посольством торжеств 9 Мая

Варшава и МИД Польши выступили против проведения российским посольством торжеств 9 Мая

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Мэрия Варшавы и МИД Польши выступили против проведения 9 мая акции Бессмертный полк.
Посольство России в Польше в День победы в Великой Отечественной войне, как и каждый год, намеревается провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.
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В российской дипмиссии РИА Новости сообщили, что "посольство в обычном порядке уведомило МИД Польши" о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что "власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения".
"Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того - ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве", - написал в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач написал в Twitter, что МИД Польши "не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет". "Мы передали посольству нашу негативную позицию", - отметил он.
При этом замминистра напомнил, что МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но "это может сделать мэр города Варшавы".
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