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Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными - РИА Новости, 07.05.2022
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Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными
Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными - РИА Новости, 07.05.2022
Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в субботу, что считает "безответственными и рискованными" недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T22:14
2022-05-07T23:08
в мире
сша
украина
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
джо байден
нато
уильям бернс
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в субботу, что считает "безответственными и рискованными" недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной."Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки", - заявил глава ЦРУ в рамках дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.Бернс добавил, что было бы большой ошибкой недооценивать возможности украинской разведки. "Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и значительно больше разведданных, чем у США и наших союзников", - отметил глава разведслужбы США.Накануне американские СМИ писали, что президент США Джо Байден в пятницу потребовал от спецслужб и Пентагона остановить подобные утечки, считая их контрпродуктивными и "отвлекающими" от целей США.Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.
https://ria.ru/20220507/utechki-1787338929.html
https://ria.ru/20220505/pentagon-1787097925.html
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в мире, сша, украина, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, джо байден, нато, уильям бернс
22:14 07.05.2022 (обновлено: 23:08 07.05.2022)
 
Глава ЦРУ назвал утечки об обмене разведданными с Украиной рискованными

Глава ЦРУ назвал утечки в СМИ об обмене разведданными США и Украины безответственными

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в субботу, что считает "безответственными и рискованными" недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной.
"Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки", - заявил глава ЦРУ в рамках дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 03:17
СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине
Бернс добавил, что было бы большой ошибкой недооценивать возможности украинской разведки. "Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас, и значительно больше разведданных, чем у США и наших союзников", - отметил глава разведслужбы США.
Накануне американские СМИ писали, что президент США Джо Байден в пятницу потребовал от спецслужб и Пентагона остановить подобные утечки, считая их контрпродуктивными и "отвлекающими" от целей США.
Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.
Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 22:22Специальная военная операция на Украине
Пентагон отрицает передачу Украине данных о местонахождении ВС России
 
В миреСШАУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАДжо БайденНАТОУильям Бернс
 
 
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