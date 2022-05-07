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СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022
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СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине
СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022
СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине
Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:17
2022-05-07T03:17
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал NBC.Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден назвал ряд таких публикаций "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей".Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), нато
03:17 07.05.2022
 
СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

NBC: Байден потребовал от Пентагона остановить утечки о разведывательной помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал NBC.
Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден назвал ряд таких публикаций "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей".
"Байден дал понять, что утечки должны прекратиться", - цитирует телеканал не названного по имени и должности чиновника администрации.
Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.
Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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