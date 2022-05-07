https://ria.ru/20220507/utechki-1787338929.html

СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022

СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:17

2022-05-07T03:17

2022-05-07T03:17

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал NBC.Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден назвал ряд таких публикаций "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей".Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.

https://ria.ru/20220507/stoimost-1787334151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), нато