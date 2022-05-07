СМИ: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине
NBC: Байден потребовал от Пентагона остановить утечки о разведывательной помощи Украине
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден потребовал в пятницу от спецслужб и Пентагона остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине, передает телеканал NBC.
Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден назвал ряд таких публикаций "контрпродуктивными" и "отвлекающими от наших целей".
"Байден дал понять, что утечки должны прекратиться", - цитирует телеканал не названного по имени и должности чиновника администрации.
Как ранее сообщала New York Times, Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. По данным издания, украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией "для проведения артиллерийских обстрелов и других атак".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.
Пентагон позднее выступал с опровержением сообщений СМИ по данной теме.