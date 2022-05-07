https://ria.ru/20220507/urugvay-1787367179.html

Посольство России в Уругвае организовало акцию "Бессмертный полк"

Посольство России в Уругвае организовало акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2022

Посольство России в Уругвае организовало акцию "Бессмертный полк"

Посольство России в Уругвае организовало акцию памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк", в текущей ситуации она приобретает особое... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:30

2022-05-07T11:30

2022-05-07T11:30

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МОНТЕВИДЕО, 7 мая - РИА Новости. Посольство России в Уругвае организовало акцию памяти участников Великой Отечественной войны "Бессмертный полк", в текущей ситуации она приобретает особое значение, заявил РИА Новости посол России в Уругвае Андрей Будаев.Акция прошла в пятницу на территории посольства, в ней приняли участие более 40 человек: сотрудники посольства, члены их семей и представители русской диаспоры в стране. После марша участники мероприятия были приглашены посетить выставку советских плакатов времен Великой Отечественной войны в здании посольства."Сегодня этот марш более чем актуален, учитывая события на Украине и вокруг нее. Борьба с нацизмом продолжается, и мы как потомки поколения героев продолжаем эту борьбу с нацизмом, чтобы обеспечить мир и стабильность не только на Украине, но и в Европе, и во всем мире", - заявил посол.Он отметил, что прославление нацизма – это очень опасная тенденция. По его мнению, "Бессмертный полк" отлично объясняет необходимость сохранения исторической памяти."Очень важно сохранить историческую память, передать нашим детям, внукам, новым поколениям историческую правду, что действительно произошло во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, и постараться сделать так, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась на нашей планете", - подчеркнул он."Бессмертный полк" - общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия в большинстве регионов мира вынуждены были в течение двух лет проводить его в онлайн-формате.

https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, уругвай, день победы