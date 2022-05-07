https://ria.ru/20220507/ukraina-1787404830.html

Житель села на Украине рассказал, как его пытали из-за российского флага

Житель села на Украине рассказал, как его пытали из-за российского флага - РИА Новости, 07.05.2022

Житель села на Украине рассказал, как его пытали из-за российского флага

Житель украинской Новоалександровки Александр Катрич рассказал РИА Новости, что из-за найденного в магазине его жены флага России украинские военные подвергли... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T16:27

2022-05-07T16:27

2022-05-07T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Житель украинской Новоалександровки Александр Катрич рассказал РИА Новости, что из-за найденного в магазине его жены флага России украинские военные подвергли его пыткам и собирались расстрелять, мужчине чудом удалось сбежать и добраться до российских военных."По голове ударили, затянули во двор, поставили на колени. Один по ребрам начал коленом бить, второй по голове, по вискам. Потом взял автомат, приставил к голове, затвор щелкнул, я закрыл глаза, он мне как влупил и опять к голове, говорит: "Я тебя убью". Потом сказал: "Вяжите ему глаза и рот, сейчас пальцы будем резать ему", — рассказал он.По его словам, украинским военным позвонили, и они уехали, бросив его в подвал. Александр убежден, что его бы точно убили. Мужчине удалось выбраться из подвала и добраться к российским военным, которые оказали ему помощь."Украинские солдаты били, переломали ребра, отбивали почки… К солдатам ВСУ обращаюсь. Не воюйте, пожалуйста с мирными жителями, хотите воевать, воюйте с военными. Мирные жители вам ничего плохого не сделали, наоборот, каждый из дома им поесть выносил", — добавил мужчина.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/relikvii-1785970912.html

https://ria.ru/20220430/schaste-1786291109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинские военные переломали ребра мирному жителю из-за российского флага Александр Катрич, житель подконтрольной Киеву Новоалександровки, прошёл через настоящий ад. Украинские военные нашли в магазине его жены российский флаг. За это мужчину избили, переломали рёбра и собирались застрелить. Сбежать Александру удалось чудом. Из подвала он полями добрался до российских военных, которые оказали ему первую помощь и помогли добраться до семьи. 2022-05-07T16:27 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины