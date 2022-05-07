https://ria.ru/20220507/ukraina-1787387771.html

Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину

Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину - РИА Новости, 07.05.2022

Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину

Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер показал на месте, как совершал преступления, и признал свою вину,... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T14:08

2022-05-07T14:08

2022-05-07T15:09

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер показал на месте, как совершал преступления, и признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.Военные следователи СК Российской Федерации провели следственный эксперимент на территории завода имени "Ильича" в городе Мариуполь.В ходе него обвиняемый в убийстве мужчины и совершении сексуального насилия в отношении женщины офицер морской пехоты Украины показал, как совершал преступления.На месте присутствовал свидетель по делу, показания которого были проверены на месте преступления, передает корреспондент РИА Новости.СК РФ ранее возбудило много уголовных дел и проводит расследования по преступлениям украинских войск против гражданского населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220503/ubiystvo-1786633290.html

https://ria.ru/20220505/pokazaniya-1787067673.html

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Признание офицера ВСУ в убийстве гражданского и насилии над женщиной Обвиняемый в убийстве гражданского мужчины и в совершении сексуального насилия над женщиной офицер ВСУ подтвердил свою вину в ходе следственного эксперимента на заводе имени "Ильича" в Мариуполе 2022-05-07T14:08 true PT1M10S

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Дарья Буймова

россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире