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Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787387771.html
Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину
Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину - РИА Новости, 07.05.2022
Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину
Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер показал на месте, как совершал преступления, и признал свою вину,... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T14:08
2022-05-07T15:09
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер показал на месте, как совершал преступления, и признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.Военные следователи СК Российской Федерации провели следственный эксперимент на территории завода имени "Ильича" в городе Мариуполь.В ходе него обвиняемый в убийстве мужчины и совершении сексуального насилия в отношении женщины офицер морской пехоты Украины показал, как совершал преступления.На месте присутствовал свидетель по делу, показания которого были проверены на месте преступления, передает корреспондент РИА Новости.СК РФ ранее возбудило много уголовных дел и проводит расследования по преступлениям украинских войск против гражданского населения в Донбассе.
https://ria.ru/20220503/ubiystvo-1786633290.html
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Признание офицера ВСУ в убийстве гражданского и насилии над женщиной
Обвиняемый в убийстве гражданского мужчины и в совершении сексуального насилия над женщиной офицер ВСУ подтвердил свою вину в ходе следственного эксперимента на заводе имени "Ильича" в Мариуполе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире
14:08 07.05.2022 (обновлено: 15:09 07.05.2022)
 
Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину

Обвиняемый в убийстве гражданского украинский офицер признал вину на месте преступления

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии в отношении гражданских лиц украинский офицер показал на месте, как совершал преступления, и признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Военные следователи СК Российской Федерации провели следственный эксперимент на территории завода имени "Ильича" в городе Мариуполь.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 12:16
СК расследует причастность Савченко к убийству айдаровцами мирного жителя
В ходе него обвиняемый в убийстве мужчины и совершении сексуального насилия в отношении женщины офицер морской пехоты Украины показал, как совершал преступления.
На месте присутствовал свидетель по делу, показания которого были проверены на месте преступления, передает корреспондент РИА Новости.
СК РФ ранее возбудило много уголовных дел и проводит расследования по преступлениям украинских войск против гражданского населения в Донбассе.
Военнопленный Иван Сырица дает показания российским следователям - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 18:17Специальная военная операция на Украине
Украинский военнопленный дал показания по делу об убийстве мирного жителя
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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