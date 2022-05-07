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СК расследует обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787365647.html
СК расследует обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Николаевской области
СК расследует обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.05.2022
СК расследует обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Николаевской области
Следственный комитет РФ расследует факт обстрела украинскими военными мирных граждан по время получения российской гуманитарной помощи, в ходе обстрела погибла... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:16
2022-05-07T11:16
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
николаевская область
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт обстрела украинскими военными мирных граждан по время получения российской гуманитарной помощи, в ходе обстрела погибла местная жительница, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, украинские военные обстреляли жилые кварталы города Снигиревка в Николаевской области, когда бойцы Росгвардии разгружали партию гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла пожилая местная жительница."Следственными органами СК России в рамках расследуемых уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением будет дана правовая оценка этому бесчеловечному факту преступных действий украинских силовиков, чьи имена в обязательном порядке будут установлены", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220412/marodery-1783095772.html
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владимир путин, сергей лавров, николаевская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:16 07.05.2022
 
СК расследует обстрел мирных граждан со стороны ВСУ в Николаевской области

СК расследует обстрел граждан со стороны ВСУ во время раздачи гумпомощи в Снигиревке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ расследует факт обстрела украинскими военными мирных граждан по время получения российской гуманитарной помощи, в ходе обстрела погибла местная жительница, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, украинские военные обстреляли жилые кварталы города Снигиревка в Николаевской области, когда бойцы Росгвардии разгружали партию гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла пожилая местная жительница.
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"Следственными органами СК России в рамках расследуемых уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением будет дана правовая оценка этому бесчеловечному факту преступных действий украинских силовиков, чьи имена в обязательном порядке будут установлены", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ЛавровНиколаевская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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