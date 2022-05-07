https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362786.html

Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск

Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 07.05.2022

Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск

Ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники противника, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:54

2022-05-07T10:54

2022-05-07T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html

https://ria.ru/20220507/rakety-1787362034.html

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украина

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров, вооруженные силы украины