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Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362786.html
Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск
Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 07.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск
Ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники противника, сообщил... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:54
2022-05-07T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров, вооруженные силы украины
10:54 07.05.2022
 
Российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск

Минобороны: российские ракетные войска уничтожили 44 пункта управления украинских войск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением. Стоп-кадр видео
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 районов опорных пунктов и скоплений живой силы и техники противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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