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Российская авиация уничтожила до 280 националистов - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362171.html
Российская авиация уничтожила до 280 националистов
Российская авиация уничтожила до 280 националистов - РИА Новости, 07.05.2022
Российская авиация уничтожила до 280 националистов
Самолеты и вертолеты России на Украине уничтожили до 280 солдат и офицеров противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:49
2022-05-07T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты России на Украине уничтожили до 280 солдат и офицеров противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", - сказал генерал на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, харьковская область, украина, россия
10:49 07.05.2022 (обновлено: 10:58 07.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила до 280 националистов

Минобороны заявило, что российская авиация уничтожила до 280 украинских националистов

© РИА НовостиВоенные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Военные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости
Военные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты России на Украине уничтожили до 280 солдат и офицеров противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", - сказал генерал на брифинге.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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