https://ria.ru/20220507/ukraina-1787362171.html

Российская авиация уничтожила до 280 националистов

Российская авиация уничтожила до 280 националистов - РИА Новости, 07.05.2022

Российская авиация уничтожила до 280 националистов

Самолеты и вертолеты России на Украине уничтожили до 280 солдат и офицеров противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:49

2022-05-07T10:49

2022-05-07T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

харьковская область

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россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Самолеты и вертолеты России на Украине уничтожили до 280 солдат и офицеров противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", - сказал генерал на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220507/donbass-1787362354.html

https://ria.ru/20220507/zrk-1787362534.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, харьковская область, украина, россия