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Российские военные уничтожили пять районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/ukraina-1787361814.html
Российские военные уничтожили пять районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российские военные уничтожили пять районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
Российские военные уничтожили пять районов сосредоточения живой силы ВСУ
За ночь российские ВКС поразили восемнадцать украинских военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять районов сосредоточения личного РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:47
2022-05-07T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
артемовск
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За ночь российские ВКС поразили восемнадцать украинских военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять районов сосредоточения личного состава и техники, три склада боеприпасов под Одессой. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков."В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившего от США и европейских стран вооружения и военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", — перечислил генерал.В свою очередь, войска и артиллерия поразили 44 пункта управления и 196 опорных пунктов.Кроме того, как утверждает Конашенков, над Изюмом сбиты три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов РСЗО "Смерч".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР у украинских военных отбиты Волноваха и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области Украины, в границах которой в 2014 году провозглашена республика.
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в мире, россия, киев, артемовск, войска воздушно-космической обороны
10:47 07.05.2022 (обновлено: 11:30 07.05.2022)
 
Российские военные уничтожили пять районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили районы сосредоточения живой силы на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За ночь российские ВКС поразили восемнадцать украинских военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять районов сосредоточения личного состава и техники, три склада боеприпасов под Одессой. Об этом на брифинге рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившего от США и европейских стран вооружения и военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", — перечислил генерал.
В свою очередь, войска и артиллерия поразили 44 пункта управления и 196 опорных пунктов.
Кроме того, как утверждает Конашенков, над Изюмом сбиты три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов РСЗО "Смерч".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР у украинских военных отбиты Волноваха и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области Украины, в границах которой в 2014 году провозглашена республика.
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