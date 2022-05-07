Рейтинг@Mail.ru
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/udary-1787441007.html
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России - РИА Новости, 07.05.2022
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России
Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:39
2022-05-07T22:51
специальная военная операция на украине
украина
волынская область
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588274_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_72659cf43412c9923febdb116eebd76f.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. "Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал он.Начальник НЦУО уточнил, что с этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.Он добавил, что данные провокации, готовящиеся с одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан. В отличие от украинских националистов, российские военнослужащие исключительно гуманно относятся к местному населению и не атакуют гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Мизинцев.По словам генерала, Минобороны заранее предупреждает, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Киев планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете.Он также обвинил мировые СМИ в игнорировании очевидных фактов преступлений украинских нацистов, выполняя заказ на разжигание антироссийской истерии.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html
https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html
украина
волынская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3c51662629a5be77912fef37b5a0e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, волынская область, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, киев
21:39 07.05.2022 (обновлено: 22:51 07.05.2022)
 
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России

ВСУ планируют нанести удары "Точками-У" на западе Украины, чтобы обвинить Россию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал он.
Мужчина в квартире, разрушенной в результате попадания снаряда в дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 15:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли из "Града" и минометов два населенных пункта в ДНР
Начальник НЦУО уточнил, что с этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.
Он добавил, что данные провокации, готовящиеся с одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан. В отличие от украинских националистов, российские военнослужащие исключительно гуманно относятся к местному населению и не атакуют гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Мизинцев.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:54Специальная военная операция на Украине
Хорватский наемник рассказал, как по приказу удерживал людей в Мариуполе
По словам генерала, Минобороны заранее предупреждает, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Киев планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете.
Он также обвинил мировые СМИ в игнорировании очевидных фактов преступлений украинских нацистов, выполняя заказ на разжигание антироссийской истерии.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:13Специальная военная операция на Украине
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВолынская областьНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала