21:39 07.05.2022 (обновлено: 22:51 07.05.2022)
ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России
ВСУ планируют нанести удары "Точками-У" на западе Украины, чтобы обвинить Россию
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал он.
Начальник НЦУО уточнил, что с этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.
Он добавил, что данные провокации, готовящиеся с одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан. В отличие от украинских националистов, российские военнослужащие исключительно гуманно относятся к местному населению и не атакуют гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Мизинцев.
По словам генерала, Минобороны заранее предупреждает, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Киев планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете.
Он также обвинил мировые СМИ в игнорировании очевидных фактов преступлений украинских нацистов, выполняя заказ на разжигание антироссийской истерии.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.