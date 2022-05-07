https://ria.ru/20220507/udary-1787441007.html

ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России

ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России - РИА Новости, 07.05.2022

ВСУ хотят нанести удары "Точками-У" на западе Украины для обвинения России

Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:39

2022-05-07T21:39

2022-05-07T22:51

специальная военная операция на украине

украина

волынская область

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим планирует 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. "Восьмого мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения (учрежден вместо Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах", — сказал он.Начальник НЦУО уточнил, что с этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске.Он добавил, что данные провокации, готовящиеся с одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан. В отличие от украинских националистов, российские военнослужащие исключительно гуманно относятся к местному населению и не атакуют гражданскую инфраструктуру, подчеркнул Мизинцев.По словам генерала, Минобороны заранее предупреждает, что подобные сфабрикованные акции в ближайшее время Киев планирует широко распространить через западные СМИ и в интернете.Он также обвинил мировые СМИ в игнорировании очевидных фактов преступлений украинских нацистов, выполняя заказ на разжигание антироссийской истерии.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220507/obstrely-1787399140.html

https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html

https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html

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украина, волынская область, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, россия, киев