12:56 07.05.2022 (обновлено: 14:44 07.05.2022)
Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ
Минобороны опубликовало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам украинских войск
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине.
На кадрах видно, как российские военные запускают беспилотник "Орлан-10", который обнаруживает скопление солдат ВСУ. После передачи координат по опорному пункту открыли огонь "Грады". Затем группа боевых машин немедленно передислоцировалась.
Спецоперация на Украине
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.