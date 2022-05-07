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Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/udar-1787379066.html
Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ
Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022
Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T12:56
2022-05-07T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине.На кадрах видно, как российские военные запускают беспилотник "Орлан-10", который обнаруживает скопление солдат ВСУ. После передачи координат по опорному пункту открыли огонь "Грады". Затем группа боевых машин немедленно передислоцировалась.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
россия
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
12:56 07.05.2022 (обновлено: 14:44 07.05.2022)
 
Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ

Минобороны опубликовало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам украинских войск

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине.
На кадрах видно, как российские военные запускают беспилотник "Орлан-10", который обнаруживает скопление солдат ВСУ. После передачи координат по опорному пункту открыли огонь "Грады". Затем группа боевых машин немедленно передислоцировалась.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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