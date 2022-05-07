https://ria.ru/20220507/udar-1787379066.html

Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ

Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 07.05.2022

Минобороны показало видео удара РСЗО "Град" по опорным пунктам ВСУ

Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:56

2022-05-07T12:56

2022-05-07T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена работа реактивной системы залпового огня "Град" во время спецоперации на Украине.На кадрах видно, как российские военные запускают беспилотник "Орлан-10", который обнаруживает скопление солдат ВСУ. После передачи координат по опорному пункту открыли огонь "Грады". Затем группа боевых машин немедленно передислоцировалась.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/kharkov-1787325281.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины