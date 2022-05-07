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Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.05.2022
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Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины
Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 07.05.2022
Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины
Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что "миллионы могут погибнуть" из-за того, что нынешние американские лидеры не ведают, что творят в ситуации... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:53
2022-05-07T04:07
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что "миллионы могут погибнуть" из-за того, что нынешние американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины.Выступая на митинге в штате Пенсильвания, он назвал нынешний период "самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения"."Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим", - сказал Трамп на мероприятии, которое транслировал телеканал C-SPAN.Экс-президент повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, и заявил, что не следует позволять продолжаться тому, что там происходит.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/utechki-1787338929.html
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в мире, сша, украина
03:53 07.05.2022 (обновлено: 04:07 07.05.2022)
 
Трамп упрекнул американских лидеров за отношение к ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что "миллионы могут погибнуть" из-за того, что нынешние американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины.
Выступая на митинге в штате Пенсильвания, он назвал нынешний период "самым опасным временем в истории нашей страны по причине невероятной силы современного вооружения".
"Они не знают, как взаимодействовать с Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим", - сказал Трамп на мероприятии, которое транслировал телеканал C-SPAN.
Экс-президент повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, и заявил, что не следует позволять продолжаться тому, что там происходит.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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