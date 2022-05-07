https://ria.ru/20220507/tochka-u-1787393753.html

Украинские войска ударили "Точкой-У" по городу под Херсоном

Украинские войска ударили "Точкой-У" по городу под Херсоном - РИА Новости, 07.05.2022

Украинские войска ударили "Точкой-У" по городу под Херсоном

Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T15:05

2022-05-07T15:05

2022-05-07T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787396205_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_23a164eb3f132ee4292e53646f1a9b6e.jpg

ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ (Херсонская область), 7 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В результате обстрела, который, по словам местных жителей, произошел рано утром, около 6:30 мск, четыре человека пострадали. Серьезно повреждены как минимум десять домов, произошел обрыв линии электропередачи. На стенах строений видны частые выбоины от осколков, которые характерны при применении кассетных боеприпасов.Сейчас ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение, жители разбирают завалы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа кампании — существенно снизили боевой потенциал украинских военных.В процессе они взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/pytki-1787370242.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поврежденных домов под Херсоном после обстрела "Точкой-У" Украинские войска обстреляли "Точкой-У" город под Херсоном, четверо ранены, повреждены 10 домов 2022-05-07T15:05 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , украина