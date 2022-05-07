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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 07.05.2022
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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 07.05.2022
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:21
2022-05-07T13:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градусов", — сообщил Леус.Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, максимальная температура воздуха 17-19 градусов.
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общество, москва, погода
08:21 07.05.2022 (обновлено: 13:28 07.05.2022)
 
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Сотрудник "Фобоса" Леус: суббота в Москве может стать самым теплым днем с начала года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосквичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Москвичи прогуливаются перед началом генеральной репетиции военного парада на Красной площади - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градусов", — сообщил Леус.
Купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 18:01
Москвичам пообещали облачную погоду на День Победы
Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, максимальная температура воздуха 17-19 градусов.
 
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