https://ria.ru/20220507/teplo-1787348225.html
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 07.05.2022
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:21
2022-05-07T08:21
2022-05-07T13:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градусов", — сообщил Леус.Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, максимальная температура воздуха 17-19 градусов.
https://ria.ru/20220504/pogoda-1786857958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода
08:21 07.05.2022 (обновлено: 13:28 07.05.2022)
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Сотрудник "Фобоса" Леус: суббота в Москве может стать самым теплым днем с начала года