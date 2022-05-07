https://ria.ru/20220507/teplo-1787348225.html

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 07.05.2022

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:21

2022-05-07T08:21

2022-05-07T13:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Суббота может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градусов", — сообщил Леус.Ранее Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, максимальная температура воздуха 17-19 градусов.

https://ria.ru/20220504/pogoda-1786857958.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода