https://ria.ru/20220507/tekhnika-1787361902.html

ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине

ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.05.2022

ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине

После ударов российской авиации убиты до 280 украинских солдат и офицеров, сообщил на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:47

2022-05-07T10:47

2022-05-07T12:22

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

украина

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После ударов российской авиации убиты до 280 украинских солдат и офицеров, сообщил на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", — сказал он.За ночь поражены 18 военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять мест расположения личного состава и техники, три склада под Одессой.Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина