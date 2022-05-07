https://ria.ru/20220507/tekhnika-1787361902.html
ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине
ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине
После ударов российской авиации убиты до 280 украинских солдат и офицеров, сообщил на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:47
2022-05-07T10:47
2022-05-07T12:22
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После ударов российской авиации убиты до 280 украинских солдат и офицеров, сообщил на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", — сказал он.За ночь поражены 18 военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять мест расположения личного состава и техники, три склада под Одессой.Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, украина
10:47 07.05.2022 (обновлено: 12:22 07.05.2022)
ВС России уничтожили скопление иностранной военной техники на Украине
Минобороны: российская авиация уничтожила в Харьковской области военную технику от Запада
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. После ударов российской авиации убиты до 280 украинских солдат и офицеров, сообщил на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники", — сказал он.
За ночь поражены 18 военных объектов, среди которых два пункта управления под Харьковом, пять мест расположения личного состава и техники, три склада под Одессой.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России
поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву
районе города Артемовск
в ДНР
.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.