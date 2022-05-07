https://ria.ru/20220507/taktika-1787339077.html
Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов
Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022
Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов
Украинские военные устанавливают огневые позиции на верхних этажах и крышах жилых домов, размещая тяжелую технику в арках, тогда как жильцов заставляют... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T03:24
2022-05-07T03:24
2022-05-07T03:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ООН, 7 мая – РИА Новости. Украинские военные устанавливают огневые позиции на верхних этажах и крышах жилых домов, размещая тяжелую технику в арках, тогда как жильцов заставляют оставаться между верхними и нижними этажами, рассказал на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Даже у военных действий есть свои законы. Они именуются международным гуманитарным правом. Неиспользование гуманитарной инфраструктуры в военных целях, неразмещение тяжелых вооружений в жилых зонах, неиспользование гражданских лиц в виде живого щита и достойное отношение к военнопленным", - сказал Небензя.По его словам, у России есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинскими военными и военизированными формированиями.Таким образом, по его словам, все здание превращается в артиллерийскую позицию.Как рассказал постпред, есть множество свидетельств того, как украинские военные размещают, танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня в жилых районах, зачастую несмотря на протесты проживающих там людей.Затем Небензя продемонстрировал видео-записи показаний очевидцев."Скотское отношение к людям. Мы были как пушечное мясо, которым просто манипулировали. Они отстреливались из дворов из танков, из пулеметов", - рассказала одна женщина."Все это время азовцы просто прятались за нами. Они просто приезжали, ставили танки и не выпускали", - отметила другая.
https://ria.ru/20220507/popytki-1787333706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина
03:24 07.05.2022 (обновлено: 03:25 07.05.2022)
Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов
Постпред России Небензя рассказал членам СБ ООН о тактике использования ВСУ жилых домов
ООН, 7 мая – РИА Новости. Украинские военные устанавливают огневые позиции на верхних этажах и крышах жилых домов, размещая тяжелую технику в арках, тогда как жильцов заставляют оставаться между верхними и нижними этажами, рассказал на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Даже у военных действий есть свои законы. Они именуются международным гуманитарным правом. Неиспользование гуманитарной инфраструктуры в военных целях, неразмещение тяжелых вооружений в жилых зонах, неиспользование гражданских лиц в виде живого щита и достойное отношение к военнопленным", - сказал Небензя.
По его словам, у России
есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинскими военными и военизированными формированиями.
"Множество свидетелей заявляют, что украинская армия использует гражданских в качестве заложников и живого щита. Вот, как выглядит оборонительная тактика "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в больших городах, а именно в Мариуполе. Вот, как они располагаются на первом и верхнем этажах жилых зданий, тогда как мирное население удерживается в качестве заложников в центре здания. Танки располагаются в арках, если такие имеются", - отметил Небензя.
Таким образом, по его словам, все здание превращается в артиллерийскую позицию.
Как рассказал постпред, есть множество свидетельств того, как украинские военные размещают, танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня в жилых районах, зачастую несмотря на протесты проживающих там людей.
Затем Небензя продемонстрировал видео-записи показаний очевидцев.
"Скотское отношение к людям. Мы были как пушечное мясо, которым просто манипулировали. Они отстреливались из дворов из танков, из пулеметов", - рассказала одна женщина.
"Все это время азовцы просто прятались за нами. Они просто приезжали, ставили танки и не выпускали", - отметила другая.