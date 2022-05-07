https://ria.ru/20220507/taktika-1787339077.html

Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов

Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов - РИА Новости, 07.05.2022

Небензя рассказал в ООН о тактике использования ВСУ жилых домов

Украинские военные устанавливают огневые позиции на верхних этажах и крышах жилых домов, размещая тяжелую технику в арках, тогда как жильцов заставляют... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T03:24

2022-05-07T03:24

2022-05-07T03:25

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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ООН, 7 мая – РИА Новости. Украинские военные устанавливают огневые позиции на верхних этажах и крышах жилых домов, размещая тяжелую технику в арках, тогда как жильцов заставляют оставаться между верхними и нижними этажами, рассказал на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Даже у военных действий есть свои законы. Они именуются международным гуманитарным правом. Неиспользование гуманитарной инфраструктуры в военных целях, неразмещение тяжелых вооружений в жилых зонах, неиспользование гражданских лиц в виде живого щита и достойное отношение к военнопленным", - сказал Небензя.По его словам, у России есть основания полагать, что все эти принципы систематически нарушаются украинскими военными и военизированными формированиями.Таким образом, по его словам, все здание превращается в артиллерийскую позицию.Как рассказал постпред, есть множество свидетельств того, как украинские военные размещают, танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня в жилых районах, зачастую несмотря на протесты проживающих там людей.Затем Небензя продемонстрировал видео-записи показаний очевидцев."Скотское отношение к людям. Мы были как пушечное мясо, которым просто манипулировали. Они отстреливались из дворов из танков, из пулеметов", - рассказала одна женщина."Все это время азовцы просто прятались за нами. Они просто приезжали, ставили танки и не выпускали", - отметила другая.

https://ria.ru/20220507/popytki-1787333706.html

https://ria.ru/20220507/osvobozhdenie-1787338604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина