https://ria.ru/20220507/svyaz-1787364505.html

Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022

Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T11:06

2022-05-07T11:06

2022-05-07T13:09

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специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072, сообщили в Минкомсвязи ЛНР."Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора "Лугаком", с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение СМС-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах", — объяснили в ведомстве.Сейчас проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям республики к интернет-банкингу российских банков. Тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне, заверили в министерстве.В Минкомсвязи ЛНР добавили также, что это событие совпало с профессиональным праздником — Днем радио и работников всех отраслей связи.Аналогичное решение перейти на российскую систему нумерации +7 приняли и в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации", — уточнил он. Новый номер будет совпадать с нынешним последними семью цифрами: если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567. Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

https://ria.ru/20220506/kherson-1787278869.html

https://ria.ru/20220506/pomosch-1787244004.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, луганская народная республика