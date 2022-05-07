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Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022
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Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию
Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию - РИА Новости, 07.05.2022
Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию
Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T11:06
2022-05-07T13:09
общество
технологии
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072, сообщили в Минкомсвязи ЛНР."Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора "Лугаком", с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение СМС-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах", — объяснили в ведомстве.Сейчас проводятся тестовые работы для предоставления доступа жителям республики к интернет-банкингу российских банков. Тарификация и стоимость звонков останется на прежнем уровне, заверили в министерстве.В Минкомсвязи ЛНР добавили также, что это событие совпало с профессиональным праздником — Днем радио и работников всех отраслей связи.Аналогичное решение перейти на российскую систему нумерации +7 приняли и в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации", — уточнил он. Новый номер будет совпадать с нынешним последними семью цифрами: если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567. Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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общество, технологии, луганская народная республика
11:06 07.05.2022 (обновлено: 13:09 07.05.2022)
 
Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Абоненты мобильных операторов в ЛНР и ДНР получат российский префикс +7

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Владельцы мобильных телефонов в ЛНР получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072, сообщили в Минкомсвязи ЛНР.
"Номер при использовании нумерации с кодом +7 959 будет соответствовать ранее выданному номеру оператора "Лугаком", с учетом изменения кода. При этом замена сим-карт не потребуется. С использованием данного номера абоненты могут осуществлять как исходящие, так и входящие вызовы, получение СМС-сообщений, в том числе в целях аутентификации на портале государственных услуг Российской Федерации, в социальных сетях и мессенджерах", — объяснили в ведомстве.
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В Минкомсвязи ЛНР добавили также, что это событие совпало с профессиональным праздником — Днем радио и работников всех отраслей связи.
Аналогичное решение перейти на российскую систему нумерации +7 приняли и в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня абоненты республиканского оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации", — уточнил он. Новый номер будет совпадать с нынешним последними семью цифрами: если был (+38071) 1234567, то станет (+7949) 1234567.
Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким назвал это "логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров" о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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