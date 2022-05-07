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Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/subekt-1787337132.html
Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России
Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России - РИА Новости, 07.05.2022
Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России
Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T02:03
2022-05-07T02:03
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ."Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, херсонская область , украина, в мире
02:03 07.05.2022
 
Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России

Власти Херсонской области заявили, что видят регион одним из субъектов России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.
"Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", - сказал Стремоусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаВ мире
 
 
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