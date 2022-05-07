https://ria.ru/20220507/subekt-1787337132.html

Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России

Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России - РИА Новости, 07.05.2022

Власти Херсонской области видят регион одним из субъектов России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T02:03

2022-05-07T02:03

2022-05-07T02:03

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ."Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/gerb-1787332319.html

россия

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, херсонская область , украина, в мире