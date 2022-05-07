https://ria.ru/20220507/stoimost-1787334151.html

В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине

В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 07.05.2022

В США раскрыли стоимость нового пакета военной помощи Украине

Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составляет до 150 миллионов долларов, сообщила американская администрация. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:44

2022-05-07T00:44

2022-05-07T02:13

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779399246_0:98:3067:1823_1920x0_80_0_0_6db49bf5913fc3e6765870883f78ae0f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составляет до 150 миллионов долларов, сообщила американская администрация.По данным Пентагона, из его резервов украинским военным будут переданы еще 25 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также "полевое оборудование и запасные части".Это девятая партия американского вооружения, которая передается Украине с августа 2021 года. Всего с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.Госсекретарь Энтони Блинкен добавил, что поставки оружия будут по-прежнему сочетаться с финансовой поддержкой Украины, содействием в документировании свидетельств военных преступлений, санкционным давлением на российскую экономику."Все вместе эти усилия помогут укрепить позиции Украины за столом переговоров и продолжат изоляцию России от мира до тех пор, пока она не прекратит свою бессмысленную войну", - заявил Блинкен.В заявлении Байдена подчеркивается, что новый пакет помощи практически исчерпал актуальные лимиты финансирования поставок. Белый дом ранее говорил, что в их распоряжении остается всего 250 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.Байден на прошлой неделе запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов на поставки оружия, экономическое и гуманитарное содействие этой стране в условиях конфликта с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее МИД РФ, комментируя идею провести международное расследование военных преступлений на Украине, заявил, что Россия не доверяет международным следователям. В РФ не раз отмечали, что Киев и западные страны закрывают глаза на преступление в Одессе 2014 года, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине. Кроме того, СК РФ расследует много дел по фактам преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел.

https://ria.ru/20220505/gosdep-1787097290.html

https://ria.ru/20220506/pozitsii-1787322703.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша