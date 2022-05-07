Рейтинг@Mail.ru
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787442136.html
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный - РИА Новости, 07.05.2022
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный
К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных скоплений вооружений из США и других западных стран под Харьковом ударами "Искандеров", возле... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T21:55
2022-05-07T21:55
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь конашенков
александр бастрыкин
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907131_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_500936b89847bde5903feca094c33a0a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных скоплений вооружений из США и других западных стран под Харьковом ударами "Искандеров", возле острова Змеиный сбиты украинские вертолеты с десантом, самолеты и БПЛА.Также высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска была поражена авиационная техника Украины, в том числе беспилотники.Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что еще 50 человек эвакуированы в субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.Ход операцииК утру 7 мая ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 опорных пунктов и скоплений живой силы и техники, сообщил в субботу утром на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь на субботу поразила 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники и вооружения.Также за прошедшую ночь российскими средствами ПВО было сбито три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч".К концу субботы российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.Также за этот день российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск и два склада боеприпасов.Авиация поразила 26 военных объектов Украины, в результате ударов уничтожены до 210 нацистов, сообщил Конашенков.За субботу ракеты комплексов "Искандер" уничтожили в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, как сообщил Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах "в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения".За субботу оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в районе острова Змеиный сбила три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", а также два украинских самолета - бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".Конашенков сообщил, что за все время спецоперации уничтожены уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов.Также с конца февраля уничтожено почти три тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил он. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.Вокруг операцииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в субботу расследовать факты издевательств над российскими военными в Херсонской области.По информации следствия, в интернете распространилось видео, на котором неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших. В настоящее время мародеры задержаны.Продолжается эвакуация людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в субботу с территории комбината эвакуированы 50 человек.По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.Также штаб ДНР сообщил об эвакуации 152 людей, среди них 32 ребенка, из Мариуполя в Безыменное в ДНР в субботу.
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении оружия и техники из США и западных стран
МО РФ брифинг вечер 07.05
2022-05-07T21:55
true
PT2M12S
В пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты
Жители населенного пункта Мангуш в пригороде Мариуполя впервые за восемь лет надевают георгиевские ленты в преддверие Дня победы. На главной площади подняли копию знамя Победы
2022-05-07T21:55
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907131_0:0:1387:1040_1920x0_80_0_0_55ed33733bf8faa94f1fa112d47f1e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, игорь конашенков, александр бастрыкин, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:55 07.05.2022
 
День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный

День 73-й: "Искандеры" уничтожили оружие из США под Харьковом, бой у острова Змеиный

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных скоплений вооружений из США и других западных стран под Харьковом ударами "Искандеров", возле острова Змеиный сбиты украинские вертолеты с десантом, самолеты и БПЛА.
Также высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска была поражена авиационная техника Украины, в том числе беспилотники.
Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что еще 50 человек эвакуированы в субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.

Ход операции

К утру 7 мая ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 опорных пунктов и скоплений живой силы и техники, сообщил в субботу утром на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь на субботу поразила 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники и вооружения.
Также за прошедшую ночь российскими средствами ПВО было сбито три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч".
К концу субботы российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
Также за этот день российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск и два склада боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2022
Инфографика
Посмотреть
Авиация поразила 26 военных объектов Украины, в результате ударов уничтожены до 210 нацистов, сообщил Конашенков.
За субботу ракеты комплексов "Искандер" уничтожили в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
Кроме того, как сообщил Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах "в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения".
За субботу оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в районе острова Змеиный сбила три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", а также два украинских самолета - бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".
Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:13Специальная военная операция на Украине
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин
Конашенков сообщил, что за все время спецоперации уничтожены уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов.
Также с конца февраля уничтожено почти три тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил он. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вокруг операции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в субботу расследовать факты издевательств над российскими военными в Херсонской области.
По информации следствия, в интернете распространилось видео, на котором неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших. В настоящее время мародеры задержаны.
Продолжается эвакуация людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в субботу с территории комбината эвакуированы 50 человек.
По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
Также штаб ДНР сообщил об эвакуации 152 людей, среди них 32 ребенка, из Мариуполя в Безыменное в ДНР в субботу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИгорь КонашенковАлександр БастрыкинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала