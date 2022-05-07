https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787442136.html

День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный

День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный - РИА Новости, 07.05.2022

День 73-й: уничтожение оружия из США под Харьковом, бой у острова Змеиный

К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных скоплений вооружений из США и других западных стран под Харьковом ударами "Искандеров", возле... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T21:55

2022-05-07T21:55

2022-05-07T21:55

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь конашенков

александр бастрыкин

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. К концу субботы Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупных скоплений вооружений из США и других западных стран под Харьковом ударами "Искандеров", возле острова Змеиный сбиты украинские вертолеты с десантом, самолеты и БПЛА.Также высокоточным оружием на военных аэродромах в районах Арциза, Одессы и Вознесенска была поражена авиационная техника Украины, в том числе беспилотники.Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что еще 50 человек эвакуированы в субботу с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.Ход операцииК утру 7 мая ракетные войска РФ уничтожили 44 пункта управления украинских войск и 196 опорных пунктов и скоплений живой силы и техники, сообщил в субботу утром на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь на субботу поразила 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники и вооружения.Также за прошедшую ночь российскими средствами ПВО было сбито три украинские ракеты "Точка-У", а также 13 беспилотников и девять снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч".К концу субботы российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.Также за этот день российская авиация высокоточными ракетами поразила 42 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск и два склада боеприпасов.Авиация поразила 26 военных объектов Украины, в результате ударов уничтожены до 210 нацистов, сообщил Конашенков.За субботу ракеты комплексов "Искандер" уничтожили в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области крупные скопления вооружений и техники, доставленных из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.Кроме того, как сообщил Конашенков, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах "в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения".За субботу оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в районе острова Змеиный сбила три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2", а также два украинских самолета - бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав".Конашенков сообщил, что за все время спецоперации уничтожены уже почти 300 украинских зенитных ракетных комплексов.Также с конца февраля уничтожено почти три тысячи украинских танков и других бронемашин, заявил он. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.Вокруг операцииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в субботу расследовать факты издевательств над российскими военными в Херсонской области.По информации следствия, в интернете распространилось видео, на котором неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших. В настоящее время мародеры задержаны.Продолжается эвакуация людей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в субботу с территории комбината эвакуированы 50 человек.По данным штаба, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.Также штаб ДНР сообщил об эвакуации 152 людей, среди них 32 ребенка, из Мариуполя в Безыменное в ДНР в субботу.

https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html

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Минобороны РФ об уничтожении оружия и техники из США и западных стран МО РФ брифинг вечер 07.05 2022-05-07T21:55 true PT2M12S

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Наталья Макарова

безопасность, игорь конашенков, александр бастрыкин, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)