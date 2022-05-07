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За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 07.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 07.05.2022
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин
Уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T20:13
2022-05-07T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430933.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
20:13 07.05.2022
 
За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин

Минобороны: уничтожены уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенная военная техника на улице в Мариуполе
Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенная военная техника на улице в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 20:00Специальная военная операция на Украине
Российская авиация поразила 42 места скопления украинских сил
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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