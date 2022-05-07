https://ria.ru/20220507/spetsoperatsiya-1787432418.html

За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин

За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин - РИА Новости, 07.05.2022

За время спецоперации уничтожены 2,9 тысячи украинских танков и бронемашин

Уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T20:13

2022-05-07T20:13

2022-05-07T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уже более 2,9 тысячи украинских танков и других бронемашин уничтожены за время российской специальной военной операции, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в субботу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/aviatsiya-1787430933.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков