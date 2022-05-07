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В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море - РИА Новости, 07.05.2022
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В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море - РИА Новости, 07.05.2022
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море
Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:02
2022-05-07T11:55
хорошие новости
происшествия
магадан
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 7 мая — РИА Новости. Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.Ранее спасатели предупреждали о том, что выход и выезд на ледовый припай в бухтах Магадана крайне опасен. Температура воздуха повышается, в городе ветрено, и лед идет трещинами."В Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду в бухте Нагаева замечен ребенок. На место выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. По прибытии спасатели обнаружили подростка на льдине, помогли ему перебраться на берег, где передали родственникам. Медицинская помощь не требовалась", — сообщает ведомство.
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:02 07.05.2022 (обновлено: 11:55 07.05.2022)
 
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море

В Магадане спасатели помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море

© Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города МосквыСпасатели на воде
Спасатели на воде
© Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Спасатели на воде. Архивное фото
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МАГАДАН, 7 мая — РИА Новости. Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее спасатели предупреждали о том, что выход и выезд на ледовый припай в бухтах Магадана крайне опасен. Температура воздуха повышается, в городе ветрено, и лед идет трещинами.
"В Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду в бухте Нагаева замечен ребенок. На место выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. По прибытии спасатели обнаружили подростка на льдине, помогли ему перебраться на берег, где передали родственникам. Медицинская помощь не требовалась", — сообщает ведомство.
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Хорошие новостиПроисшествияМагаданРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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