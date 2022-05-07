https://ria.ru/20220507/spasateli-1787345632.html

В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море

В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море - РИА Новости, 07.05.2022

В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море

Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T08:02

2022-05-07T08:02

2022-05-07T11:55

хорошие новости

происшествия

магадан

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765386134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb627f8f65e76eee01ac6d3b34c374d9.jpg

МАГАДАН, 7 мая — РИА Новости. Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.Ранее спасатели предупреждали о том, что выход и выезд на ледовый припай в бухтах Магадана крайне опасен. Температура воздуха повышается, в городе ветрено, и лед идет трещинами."В Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду в бухте Нагаева замечен ребенок. На место выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. По прибытии спасатели обнаружили подростка на льдине, помогли ему перебраться на берег, где передали родственникам. Медицинская помощь не требовалась", — сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html

магадан

россия

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)