https://ria.ru/20220507/spasateli-1787345632.html
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море - РИА Новости, 07.05.2022
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море
Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T08:02
2022-05-07T08:02
2022-05-07T11:55
хорошие новости
происшествия
магадан
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 7 мая — РИА Новости. Спасатели помогли подростку, который дрейфовал на льдине в Охотском море в бухте Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.Ранее спасатели предупреждали о том, что выход и выезд на ледовый припай в бухтах Магадана крайне опасен. Температура воздуха повышается, в городе ветрено, и лед идет трещинами."В Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на льду в бухте Нагаева замечен ребенок. На место выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. По прибытии спасатели обнаружили подростка на льдине, помогли ему перебраться на берег, где передали родственникам. Медицинская помощь не требовалась", — сообщает ведомство.
https://ria.ru/20220306/rybak-1776935110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:02 07.05.2022 (обновлено: 11:55 07.05.2022)
В Магадане помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море
В Магадане спасатели помогли подростку, дрейфовавшему на льдине в Охотском море